Miesiąc Spotkań Autorskich zacznie się 1 lipca, potrwa do 2 sierpnia we wrocławskiej Mediatece i w Klubie Proza. To 11. edycja międzynarodowa, 8. polska. Gościem honorowym jest Turcja.

Miesiąc Spotkań Autorskich: spotkania

Wśród gwiazd: Olga Tokarczuk, Jerzy Kronhold, Krzysztof Varga. Gwiazdy z Turcji to m.in. Iskender Pala, piewca literatury osmańskiej, Murat Uyurkulak, który nie ukrywa, że w Turcji pisarze są uważani za osoby niebezpieczne.Miesiąc Spotkań Autorskich to ogromna impreza, pisarze spotykają się z czytelnikami w pięciu miastach: Brnie, Wrocławiu, Ostrawie, Koszycach, Lwowie. – Miesiąc to ponad 300 spotkań z autorami, tak wielkiego wydarzenia literackiego nie ma w Europie – mówi Andrzej Ociepa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, która imprezę współorganizuje (głównym organizatorem są Czechy). – W poprzednich edycjach przyglądaliśmy się literaturze europejskiej. Teraz czas na książki z pogranicza Europy, z Turcji, której polityczna sytuacja jest bardzo skomplikowana – tłumaczy.Zasada jest prosta: jednego wieczoru są dwa spotkania. Gościem pierwszego, o godzinie 19, jest autor polski, czeski, słowacki lub ukraiński. O godzinie 20.30 zaczyna się spotkanie z pisarzem z Turcji.– W ciągu kilku dni autor konfrontuje się z różnorodną publicznością, bo autorzy jeżdżą z miasta do miasta – tłumaczy Irek Grin, dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury, współorganizator wydarzeń. Tureccy autorzy w Polsce są znani bardzo słabo albo wcale, więc tym bardziej warto ich posłuchać. Na pewno będzie można zapytać pisarzy o politykę Turcji. – Większość pisarzy z Turcji to roczniki z lat 80. i 90. zeszłego stulecia – dodaje Sylwia Filipowska, znawczyni literatury tureckiej. – Wielu z nich jest laureatami wielu nagród. Bardzo ciekawa jest turecka poezja, przyjadą poeci, wśród gości festiwalu są emigranci, niektórzy czują się Niemcami tureckiego pochodzenia. Przynajmniej dwóch pisarzy deklaruje narodowość kurdyjską – opowiada.Nie tylko o polskich pisarzach opowiada Tomasz Grabiński, tłumacz. Cztery lata temu został laureatem Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, jury wyróżniło go za tłumaczenie „Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej” Pavla Rankova. – Będziemy gościć wybitnych reportażystów: Witolda Szabłowskiego i Maxa Cegielskiego. Nowością są spotkania z blogerami, w tym roku to Agata Wielgolaska i Agata Bromberek. O wierszach będziemy rozmawiać z Jerzym Kronholdem i Zbigniewem Machejem. Fani kryminałów spotkają u nas Mariusza Czubaja i Marcina Wrońskiego. Gościem z Ukrainy będzie m.in.: Ostap Drozdov, także prezenter telewizyjny. Daniel Majling ze Słowacji jest dramaturgiem w tamtejszym Teatrze Narodowym, a Vít Kremlička to poeta z bogatym życiorysem czeskiego undergroundu. Festiwal zakończy Olga Tokarczuk – wylicza.Irek Grin dodaje, że wkrótce nakładem Wydawnictwa Warstwy powinna się ukazać książka Wiktorii Ameliny z Ukrainy. – Napisała świetną książkę o domu Stanisława Lema, oglądanym z punktu widzenia psa – mówi.Spotkania czwartkowe będą odbywać się Prozie (Przejście Garncarskie 2), pozostałe w Mediatece (wejście od ul. Menniczej).Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.19:00 – PolskaWitold Szabłowski: Zabójca z miasta moreli20:30 – TurcjaTuna Kiremitçi: Aerodynamika latającego dywanu19:00 – CzechyIvana Dobrakovová: Temat, autor, Toxo20:30 – TurcjaNedim Gürsel: Zdobywca z Paryża19:00 – PolskaKrzysztof Varga: Budapeszt, melancholia i ironia20:30 – TurcjaAyfer Tunç: Satyra tysiąca i jednej nocy19:00 – PolskaZiemowit Szczerek: Prawdziwa i wyobrażona Europa Środkowa20:30 – TurcjaGonca Özmen: POEZJA19:00 – PolskaZbigniew Rokita: Piłka w cieniu imperium20:30 – TurcjaGökçenur Ç.: Wszystkie te słowa na plecach19:00 – PolskaWioletta Grzegorzewska: Z Wysp20:30 – TurcjaGaye Boralioğlu: Na bazarze19:00 – PolskaMarcin Wroński: Kryminał retro20:30 – TurcjaMurat Uyurkulak: Gniew i Żar19:00 – PolskaJacek Inglot: Science fiction i nie tylko20:30 – TurcjaAslı Perker: Wyśmienita19:00 – PolskaZbigniew Machej: Cieszyn, Tranoscius, pieśni20:30 – TurcjaHaydar Ergulen: Gazel tu, gazel tam19:00 – CzechyLucie Faulerová: Uwaga, narratorka, której nie można zaufać!20:30 – TurcjaÇiler İlhan: Einstein między wierszami19:00 – PolskaKatarzyna Boni: Warsztaty umierania20:30 – TurcjaOya Baydar: Klasyka19:00 – CzechyPetra Soukupová: Na polu relacji20:30 – TurcjaAyşegül Çelik: Snyomorzunakontynenciebezciebie19:00 – SłowacjaDaniel Majling: Emocje, zaniepokojenie i bodźce20:30 – TurcjaEfe Duyan: Poezja jako raport o mnie19:00 – PolskaMariusz Czubaj: Dziewczynka z zapalniczką20:30 – TurcjaSaygın Ersin: Smak absolutny19:00 – PolskaPaweł Sołtys: Bogactwo językowej wyobraźni20:30 – TurcjaNecla Kelek: Kocham swój nos19:00 – CzechyPetra Dvořáková: Grać dalej20:30 – TurcjaMurat Özyaşar: Żółty rechot19:00 – PolskaMax Cegielski: Oko świata20:30 – TurcjaMurathan Mungan: Wirtuoz słowa19:00 – PolskaZyta Rudzka: Krótka wymiana ognia20:30 – TurcjaHaydar Karataş: Zaza19:00 – UkrainaDmytro Łazutkin: Czarny pas za poezję20:30 – TurcjaÖzgür Mumcu: Maszyna pokoju19:00 – UkrainaWiktoria Amelina: Tylko literatura20:30 – TurcjaPelin Özer: Haiku i inne występki19:00 – PolskaJerzy Kronhold: Adres w ciemnościach20:30 – TurcjaBehçet Çelik: Sztuka opowiadania19:00 – CzechyVratislav Maňák: ... żeby oddychały20:30 – TurcjaFaruk Duman: Muzyka nocy dla psów19:00 – SłowacjaDušan Vicen: Niewątpliwie przenikliwy pisarz20:30 – TurcjaSema Kaygusuz: Modlitwy spadające na ziemię19:00 – PolskaWeronika Gogola: Prawda ma siłę rażenia20:30 – TurcjaBora Abdo19:00 – CzechyVít Kremlička: Marimbo & miody20:30 – TurcjaLale Müldür: Liryka orientalna19:00 – PolskaAgata Wielgolaska: Stambuł w oparach absurdu20:30 – Turcjaİskender Pala: Książę poezji dywanowej19:00 – PolskaAgata Bromberek: Zafascynowana Turcją20:30 – TurcjaHatice Meryem: Mąż jak mucha19:00 – SłowacjaJakub Juhás: Urok eksperymentu20:30 – TurcjaŞebnem İşigüzel: Utalentowana, niezagrożona19:00 – UkrainaOstap Drozdov: Prowokator nr 1 i nr 220:30 – TurcjaYadé Kara: Selam Berlin19:00 – CzechyMartin C. Putna: Zawsze w mniejszości20:30 – TurcjaTarik Tufan: Gdzie nie jesteśmy w domu19:00 – PolskaOlga Tokarczuk: Zgubiona dusza