V Festiwal im. Włodka Szomańskiego "Nie tylko gospel" zaczyna się w piątek (6 lipca) w Centrum Kultury, potrwa do niedzieli. Rozmawiamy z Elżbietą Szomańską, dyrektorką artystyczną imprezy.

81 osób, w finale zaśpiewa siedem. Konkurs cieszy się powodzeniem także ze względu na nagrody. W tym roku będziemy promować płytę Anny Poszelużnej, zeszłorocznej laureatki. Anna Poszelużna wystąpi z recitalem, na płycie, ufundowanej przez burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego znalazły się jej autorskie piosenki. Konkursowicze będą mogli wziąć udział w specjalnie dla nich zorganizowanych warsztatach, prowadzonych przez profesjonalnych muzyków. Konkurs rośnie i rośnie zainteresowanie zmaganiami, bo są nie tylko nagrody, ale organizujemy go tak, by uczestnicy mieli możliwość twórczej pracy i rozwoju.Chcemy wykorzystać ładną pogodę. Miło, że muzyce mogą towarzyszyć tak piękne widoki na Sudety i Góry Suche. Tu rosną piękne drzewa, myślę, że publiczność chętnie usiądzie w ich pobliżu, żeby posłuchać dobrej muzyki. Spod Centrum słuchaczy na Górę będą dowozić busy.Tak. Zaśpiewają: gospelowy Chór Błogosławieni i Chór Jednego Dnia, festiwalowe zgromadzenie muzyków. W Chórze Jednego Dnia śpiewają wokaliści z mieroszowskiego chóru Irysy, Salve Regina z Wałbrzycha oraz Filharmonii Sudeckiej. Będą śpiewać standardy gospelowe i fragmenty „Missy gospel’s” Włodzimierza Szomańskiego, prowadzeni przez Ren Gosławską, solistkę Teatru Muzycznego w Gdyni. Gościem specjalnym będzie Olga Szomańska, moja córka. Chóralne koncerty zawsze cieszą się popularnością, bo wszyscy lubimy słuchać chóralnego śpiewu.Tak, to będzie koncert z towarzyszeniem światła. Jego źródłem będą świece i ogień, chcemy, by muzyka i światło zbudowały nastrój imprezy.Bardzo się cieszę, że uznani aktorzy i muzycy decydują się zacząć lato od przyjazdu do Mieroszowa. My wszyscy bardzo tu na nich czekamy, mieroszowianie potrafią docenić dobrą muzykę. Katarzyna Łaska na pewno zainteresuje dzieciaki, przecież świetnie znają jej głos z dubbingów, jest m.in. Rudą Wróżką w filmie „Tom i Jerry. Magiczna fasola”.Rozmawiała Małgorzata MatuszewskaV Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel” od piątku do niedzieli (6-8 lipca) w Centrum Kultury w Mieroszowie