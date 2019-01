Miej oko na zaćmę! 4 fakty, o których musisz wiedzieć

Przypadek Agnieszki nie jest co prawda książkowy, bo zaćma występuje najczęściej u osób powyżej 60. roku życia, ale jej reakcja – i owszem. Wielu pacjentów, słysząc diagnozę, nie chce w nią na początku uwierzyć. W powszechnej świadomości zaćma, czyli postępujące mętnienie soczewki oka, to bowiem nieuleczalna choroba prowadząca nieuchronnie do ślepoty. Tymczasem…

Fakt nr 1 – zaćmę można łatwo pokonać

- Postęp medycyny sprawił, że operacja zaćmy jest jednym z najpowszechniejszych i najbardziej skutecznych zabiegów wykonywanych obecnie na świecie. Zabieg chirurgiczny jest bezpieczną, niemal bezbolesną i bardzo efektywną metodą leczenia. Mówi się, że to jedna z najbardziej spektakularnych procedur medycznych – po 15-30 minutach, bo tyle trwa operacja, osoba, która miała problemy z wykonywaniem najprostszych czynności wraca do normalnego funkcjonowania. Zabieg wykonywany jest metodą tzw. fakoemulsyfikacji. Chirurg okulista wykonuje niewielkie nacięcie w rogówce, usuwa naturalną zmętniałą soczewkę oka, a następnie zastępuje ją sztuczną soczewką wewnątrzgałkową o odpowiednio dobranych parametrach optycznych – tłumaczy dr n.med. Aneta Hill-Bator, ordynator oddziału okulistycznego M-MED Centrum Okulistycznego we Wrocławiu.

Owszem - po zabiegu może występować przejściowe obniżenie ostrości wzroku, ale pacjent najczęściej od razu lepiej widzi. To nie koniec dobrych wieści – zaćmę można zoperować w ramach NFZ (wszczepiana jest wtedy soczewka jednoogniskowa, która pozwala na uzyskanie dobrego widzenia do dali, jednak pacjent nadal będzie musiał używać okularów do czytania czy pracy przy komputerze), albo prywatnie, wybierając zabieg z soczewkami premium. Co prawda, za taką operację trzeba zapłacić z własnej kieszeni, ale korzyści są ogromne – raz na zawsze możemy pozbyć się towarzyszących wad wzroku, a tym samym okularów.

Fakt nr 2 – nie tylko za granicą operują zaćmę

W Polsce wykonywanych jest ok. 300 tys. operacji zaćmy. W związku z długą kolejką wielu Polaków wyjeżdżało np. do Czech, ale teraz to się zmieniło i wiele rodzimych ośrodków oferuje bardzo szybkie terminy.

- W M-MED Centrum Okulistycznym udało nam się skrócić czas nawet do 2 miesięcy w przypadku zabiegu pilnego – wyjaśnia dr Aleksandra Mimier dyrektor M-MED Centrum Okulistycznego, dodając, że wszyscy chętni pacjenci mogą dodatkowo skorzystać z całodobowego, bezpłatnego pobytu z wyżywieniem na naszym oddziale Wiele osób bardzo sobie chwali takie rozwiązanie, bo po zabiegu nie musi angażować osób ze swojej rodziny.

Fakt nr 3 – im szybciej, tym lepiej!

„Nie trzeba się spieszyć z zabiegiem, choroba musi dojrzeć” – takie zasłyszane mądrości można od czasu do czasu usłyszeć w gabinetach okulistycznych. Oczywiście od pacjentów. Specjaliści od lat powtarzają, że im szybciej zostanie przeprowadzony zabieg, w stosunku do którego istnieją medyczne wskazania, tym lepiej. - Nie istnieje metoda pozwalająca na cofnięcie powstałych zmętnień, a ryzyko powikłań operacyjnych wzrasta wraz z rozwojem choroby – tłumaczy dr n.med. Aneta Hill-Bator.

Polskie Towarzystwo Okulistyczne stoi na stanowisku, że zabieg usunięcia zaćmy należy wykonać w momencie, gdy upośledzenie wzroku istotnie wpływa na możliwości wykonywania codziennych czynności, a poprawa widzenia nie może być osiągnięta za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych.

Fakt nr 4 – na zaćmę chorują jedynie starsze osoby

Tak myślała Agnieszka, od której zaczęliśmy ten tekst, tak też myśli co drugi pacjent.

- Rzeczywiście - zaćma najczęściej występuje u osób w okolicach sześćdziesiątego roku życia, ale może też dotknąć osoby znacznie młodsze, a nawet… dzieci! W młodszym wieku za chorobę odpowiedzialna jest m.in. cukrzyca albo zaburzenie metabolizmu. Zaćma może być też wrodzona – mówi dr n.med. Hill-Bator.