Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Policyjnych w Radkowie i we Wrocławiu. Przeczytaj szczegóły!

W dwóch miastach: Radkowie i Wrocławiu pojawi się niepowtarzalna okazja, aby posłuchać koncertów w wykonaniu m.in. orkiestr policyjnych z Polski i Niemiec. Zespoły te na co dzień biorą udział w różnego rodzaju uroczystościach, zapewniają muzyczną oprawę ceremonii patriotycznych i państwowych, a w dniach 5-7 lipca zaprezentują się dolnośląskiej widowni.

- Przedsięwzięcie to powinno zainteresować nie tylko wielbicieli muzyki poważnej, ale również miłośników innych gatunków, ponieważ repertuar orkiestr jest niezwykle szeroki i nie ogranicza się jedynie do klasyki. Muzycy wykorzystując instrumentalną różnorodność potrafią zadziwić, także aranżacją standardów muzyki rozrywkowej.

Poza tym występy orkiestr policyjnych to nie tylko uczta dla ucha, lecz również widowisko wizualne. Widok muzyków w galowych mundurach w połączeniu z szeroką paletą dźwięków wydobywających się z różnorodnych instrumentów to doświadczenie, które pozostaje w pamięci na długo - informują policjanci.