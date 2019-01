Michał Wiśniewski i zespół Ich Troje zagrają na Stadionie Wrocław

- Koncert rozpocznie się około godziny 23:00, poprzedzony będzie imprezą z DJ'em (od godz. 21). Zakupiony bilet upoważnia do pozostania po koncercie na after party, gdzie będziemy wspólnie świętować i celebrować 4. urodziny HAH Wrocław - informują organizatorzy wydarzenia.

Ceny biletów.

Pierwsza pula biletów 29 zł / os. - WYPRZEDANE

Druga pula biletów 39 zł / os. - ilość ograniczona

Trzecia pula biletów 49 zł / os.

Bilety można kupić m.in. przez stronę internetową:

http://bit.ly/biletynaichtroje

Wejście na Stadion bramą A od Al. Śląskiej 1, parking oznaczony nr 5, wejście do obiektu VIP –W3.

Koncert nie będzie miał miejsca na murawie boiska (specjalna, ogrzewana sala)

Koncert łódzkiego zespołu Ich Troje we Wrocławiu odbędzie się w składzie Jacek Łągwa, Michał Wiśniewski oraz świeża krew z programu The Voice Of Poland Agata Buczkowska.

Przez 22 lata zagrali ponad 1,000 koncertów w Polsce i zagranicą. Seria koncertów klubowych to powrót do korzeni zespołu. Laureaci 5 SuperJedynek, zwycięzcy Krajowego festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i absolutni rekordziści sprzedaży płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej.

Trochę historii:

Na estradzie od 1995 roku, wtedy to Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa postawili w swoim życiu na muzykę i przekazywanie ważnych dla nich treści i emocji przy jej pomocy.

Pierwszą wokalistką została Magdalena Pokora (Femme), z którą zespół nagrał pierwsze 3 krążki („Intro”, „ITI Cd.” oraz „3”). Właśnie na płycie „3” znalazł się niekwestionowany przebój „A wszystko to … bo Ciebie kocham”.

Po 4 latach wspólnej pracy Magda postanowiła nagrywać solo a jej miejsce zajęła pochodząca ze Zduńskiej Woli - Justyna Majkowska.

Rok 2001 to wydanie płyty „Ad. 4” a w konsekwencji tego czas niekończących się sukcesów zespołu: 09.06.2001 - nagroda publiczności na Festiwalu w Opolu za utwór "Powiedz", 21.07.2001 - nagroda publiczności oraz Grand Prix na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Karlshamn, 01.04.2002 - Mikrofony POPCORNU 2001 - 3 statuetki w kategoriach: zespół roku, piosenka roku („Powiedz”) i wokalista roku (Michał Wiśniewski).

Krążek „Ad. 4” z największym przebojem zespołu Ich Troje – „Powiedz” zyskuje sympatię milionów słuchaczy i rozchodzi się w nakładzie ponad 800 tysięcy egzemplarzy otrzymując status multiplatynowej płyty. Nikt w historii polskiej muzyki rozrywkowej nie może poszczycić się takim osiągnięciem.

Po takim sukcesie terminarz zespołu zapełnił się po brzegi a na każdym z koncertów bawiło się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy sympatyków.

Kolejny rok również obfituje w nagrody. Podczas XXXIX Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu Ich Troje zdobywa aż cztery SUPERJEDYNKI w kategoriach: najlepszy zespół, przebój roku ("Powiedz"), najlepsza płyta popowa ("AD.4") oraz wydarzenie roku (sukces zespołu Ich Troje). 6 października 2002 roku Michał otrzymuje nagrodę podczas XI Festiwalu Videoclipów YACH FILM 2002 za najlepszą kreację aktorską w teledysku "Tango straconych".

W 2002 roku na rynku pojawia się piąty już krążek zespołu „Po piąte … a niech gadają”.

Podczas opolskiego Festiwalu w 2003 roku zespół odbiera kolejną SUPERJEDYNKĘ za "płytę pop".

25 stycznia 2003 w studiu S1 Telewizji Polskiej odbywa się pierwszy Polski Finał Konkursu Eurowizji. Telewidzowie w systemie Audiotele decydują o tym, że na Łotwie nasz kraj będzie reprezentował zespół Ich Troje z piosenką "Keine Grenzen". Podczas finału w Rydze zespół zajmuje bardzo dobre 7. miejsce.

Po finale z zespołem rozstaje się Justyna Majkowska a jej miejsce zajmuje Anna Świątczak.

W 2004 roku na rynku pojawia się płyta „6-ty ostatni przystanek”, która miała być zapowiedzią zakończenia działalności zespołu, a w 2007 na polski rynek trafia krążek „7 grzechów głównych” z promującym go utworem „Bóg jest miłością”.

Lata 2005 – 2007 to 3 wielkie trasy koncertowe z gigantyczną, ruchomą sceną i niezwykłymi efektami świetlno - pirotechnicznymi: trasa zagrana podczas wyborów samorządowych, trasa przy współpracy z siecią komórkową Sami Swoi w roku 2006 oraz ubiegłoroczna trasa Avans Tour. Pomiędzy koncertowaniem w kraju zespół wielokrotnie odwiedza również Polonię w USA i Kanadzie przemierzając tysiące kilometrów od wschodniego po zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej.

W 2006 roku zespół ponownie bierze udział w preselekcjach do konkursu Eurowizji, które tak jak przed trzema laty – wygrywa. Podczas koncertu półfinałowego w Atenach zajmuje 11. miejsce i niestety nie kwalifikuje się do ścisłego finału.

Wczesną zimą 2008 roku zespół wydał kolejną – ósmą płytę zatytułowaną „Ósmy obcy pasażer”, którą promuje singiel „Play In Team”, będący swoistym „skokiem w bok” zespołu Ich Troje ze względu na dość nietypową – dance’ową stylistykę, będącą dziełem Alexa White’a współpracującego przez wiele lat z DJ Bobo.

źródło: FB organizatora koncertu