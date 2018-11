Miasto zbuduje nową pętlę przy Kamieńskiego bliżej nowych osiedli

Prezydent Dutkiewicz obiecywał nową pętlę przy Kamieńskiego i wydłużenie trasy autobusu linii 144 w październiku ubiegłego roku. Pętla zostanie zbudowana w przyszłym roku. Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na projekt i budowę pętli, a także nowego przystanku przy ul. Kamieńskiego. Na oferty wykonawców urzędnicy czekają do 3 grudnia.

Według planów miasta, pętla ma powstać bezpośrednio pod wiaduktem autostradowej obwodnicy Wrocławia, zaledwie pół kilometra od granicy administracyjnej Wrocławia i Krzyżanowic. Na pętli nie znajdą się jednak żadne przystanki. Ta ma służyć jedynie kierowcom autobusów i ułatwić zawracanie, bez możliwości ich postoju.

Nowy przystanek autobusowy znajdzie się przy ul. Kamieńskiego - 200 metrów przed pętlą i wiaduktem AOW. Zostanie on wyposażony w stację do ładowania autobusów elektrycznych. Bezpieczne dojście do przystanku umożliwi nowy chodnik, który zostanie połączony z ciągiem pieszo-rowerowym znajdującym się po prawej stronie ul. Kamieńskiego (w kierunku wyjazdu z miasta). Zbudowane zostanie także nowe przejście dla pieszych.

Budowa pętli podyktowana jest budową kolejnych bloków i domków jednorodzinnych w pobliżu ul. Kamieńskiego na granicy Poświętnego i Polanowic. Dzięki nowej pętli, kursy autobusów linii 144 wydłużone zostaną z obecnej pętli przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego aż do granic administracyjnych Wrocławia. Dzięki temu, mieszkańcy nowych osiedli oraz Polanowic nie będą skazani jedynie na notorycznie przepełnione autobusy linii 130. Oprócz nich, na Polanowice dojeżdżają jedynie ostatnie kursy pospiesznej linii "K" oraz nocna linia 247 i podmiejska 930.

W ciągu kilku najbliższych lat pogranicze Poświętnego i Polanowic, w pobliżu skrzyżowania ul. Kamieńskiego i Twardogórskiej, powiększy się o co najmniej trzy tysiące mieszkańców. Deweloperzy oddadzą w sumie tysiąc nowych mieszkań. W budowie jest m.in. osiedle Forma. W pierwszym etapie, który zakończy się na początku przyszłego roku będą Archicom odda 132 mieszkania, a łącznie 500. Z kolei deweloper Triada Dom w siedmiu blokach zmieści 387 mieszkań. W pobliżu, przy ul. Kowarzyka Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane przed niespełna rokiem oddało 165 mieszkań.