Miasto wyburzy estakadę na pl. Społecznym. Złożyło wniosek o rozbiórkę [WIZUALIZACJE]

Jak potwierdzają urzędnicy, rozbiórka estakady na pl. Społecznym związana jest z budową śródmiejskiej trasy południowej, która miałaby połączyć pl. Strzegomski z pl. Społecznym. Droga prowadziłaby od Dworca Świebodzkiego przez ul. Zaporoską w okolicy Powstańców Śląskich przy Sky Tower, a dalej nową drogą przez ul. Dyrekcyjną i Pułaskiego do pl. Społecznego.

Wniosek o rozbiórkę estakady zachodniej prowadzącej w kierunku mostu Pokoju i ul. Wyszyńskiego wpłynął do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 13 listopada. Na razie nie ma mowy o wyburzeniu wschodniej estakady prowadzącej w kierunku pl. Grunwaldzkiego, która przeszła generalny remont rok temu.

Na pl. Społecznym, według koncepcji urzędników, samochody miałyby wjeżdżać do tunelu, którym dałoby się przejechać od od mostów: Pokoju i Grunwaldzkiego aż do skrzyżowania ul. Pułaskiego i Kościuszki. Dojazd z pl. Społecznego do centrum miał być z kolei możliwy przez rondo, które miało powstać tuż za mostem Grunwaldzkim obok urzędu wojewódzkiego i dalej przez nową, poszerzoną trasę wzdłuż parku Słowackiego aż do Podwala, a więc tak jak przed wojną przebiegać miała tzw. trasa cesarska.

– W centrum miasta nie ma miejsca na estakady, wielkie węzły i drogi z wieloma pasami ruchu. Plac Społeczny to przecież teren wielkości Starego Miasta, który jest kompletnie niewykorzystany. Tam musi w końcu powstać miasto i gęsto zabudowane śródmieście – komentuje pomysł zmian na pl. Społecznym prof. Maciej Kruszyna z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Jak dodaje, to właśnie drogi z wieloma pasami ruchów w centrum miasta powodują korki.

– Te wielkie arterie zasysają ruch samochodowy, ale w pewnym momencie przecież się kończą i zwężają, co powoduje zatory. Oczywiście, że zgodnie z koncepcją powszechną w latach 60, można wyburzać budynki i brnąć w dobudowywanie kolejnych pasów ruchu, ale jest też trend odwrotny, czyli likwidacja wielkich arterii i stawianie na transport publiczny. Plan miasta jest dobry, ale musi zostać zrealizowany całościowo, a nie tylko poprzez wyburzenie jednej estakady – podkreśla prof. Kruszyna.

