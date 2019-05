Miasto wybrało firmę, która stworzy Park na Żernikach

Środki na tę inwestycję pochodzą z Budżetu Obywatelskiego. Łącznie do wykorzystania była kwota 1,75 miliona złotych. Prawie 60 tysięcy kosztował projekt, pozostała suma została przeznaczona na realizację przedsięwzięcia.

Park powstanie na terenie o powierzchni 1,2 ha. W centralnej części usytuowany będzie stok saneczkowy o wysokości 3m, a także dwa place zabaw: dla maluchów w wieku od 3 do 7 lat oraz dla większych dzieci. Pierwszy zostanie ogrodzony i znajdzie się w nim karuzela, domek ze zjeżdżalnią, dwie huśtawki na sprężynie i zestaw do zabawy w piasku. Starsi będą mogli skorzystać z potrójnej huśtawki i urządzenia do wspinaczki.

W południowej części parku zbudowany zostanie taras widokowy o szerokości 6m. Teren poprzecinają ścieżki, które umożliwią dojście do wszystkich jego atrakcji od ulic Rumiankowej i Kardamonowej. W ramach projektu powstanie także chodnik przy ul. Rumiankowej, okrągły plac i placyki wypoczynkowe. W parku stanie 16 ławek, 4 leżaki, tablice regulaminowe, śmietniki i stojaki na rowery.

Wykonawca w ramach projektu musi także uporządkować tereny zielone, na których następnie posadzone zostaną rośliny: drzewa liściaste, krzewy, kwiaty i trawy rabatowe. Oprócz tego firma założy 6810 m2 trawnika. Do jej obowiązków przez trzy lata będzie należało pielęgnowanie zieleni.

- Na tym etapie dużą część pieniędzy przeznaczonych na park pochłonie nam rekultywacja terenu. Jest on zaśmiecony i zniszczony. Najpierw musimy go doprowadzić do porządku, później będzie można na nim budować - mówi Michał Garstka.