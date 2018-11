Miasto szukuje się do zimy. Te ulice są odśnieżane w pierwszej kolejności

Za zimowe utrzymanie dróg we Wrocławiu odpowiada EkoSystem. Sezon zimowy rozpoczął się już 1 listopada 2018 r., ale do tej pory spółka nie musiała interweniować w związku z trudnymi warunkami na drogach. Akcja zima potrwa do 31 marca 2019 r.

Zimowym oczyszczaniem objęte jest 1 107 km dróg. Są to w to w pierwszej kolejności drogi krajowe, później wojewódzkie, powiatowe i gminne, po których prowadzona jest komunikacja i o znaczącej roli komunikacyjnej na obszarze dzielnicy lub osiedla, a także stanowiące dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Utrzymaniem zimowym w standardzie II podwyższonym objęte są we Wrocławiu drogi krajowe: nr 5, nr 94 oraz nr 98:

przebieg drogi krajowej nr 5: ul. Sułowska, ul. Żmigrodzka od Sułowskiej do ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Jana Nowaka –Jeziorańskiego, most „Milenijny”, ul. Milenijna, ul. Na Ostatnim Groszu, Estakada Gądowianka, ul. Klecińska, al. gen. Józefa Hallera, ul. Powstańców Śląskich od al. gen. Józefa Hallera do al. Karkonoskiej, al. Karkonoska,

przebieg drogi krajowej nr 94: ul. Średzka, mosty „Średzkie”, ul. Kosmonautów, ul. Lotnicza, ul. Na Ostatnim Groszu*, Estakada Gądowianka* ul. Klecińska*, al. gen. Józefa Hallera*, al. Wiśniowa, al. Armii Krajowej, ul. Krakowska, ul. Opolska,

przebieg drogi krajowej nr 98: ul. Wyścigowa, ul. Ślężna, ul. Dyrekcyjna, ul. Kazimierza Pułaskiego, pl. Walerego Wróblewskiego, pl. Społeczny, most „Grunwaldzki”, pl. Grunwaldzki, al. Jana Kochanowskiego, mosty „Jagiellońskie”, al. Aleksandra Brucknera, ul. Bolesława Krzywoustego, al. Jana III Sobieskiego.

Ponadto zimowym utrzymaniem objęte są chodniki i ciągi pieszo-rowerowe parkingi, ścieżki rowerowe i przystanki komunikacji zbiorowej.

Warto przypomnieć też, ze za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, osiedlowych, zakładowych, placów przed dworcami etc. odpowiedzialni są zarządcy terenu. Za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości.

Firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg - do nich możesz się zwrócić

FBSerwis Wrocław sp. z o.o. - Stare Miasto, Krzyki

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. - Śródmieście, Psie Pole

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o. - Fabryczna

Stare Miasto, Krzyki

FBSerwis Wrocław sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10

Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Dyspozytor – 71-328-70-36

Śródmieście, Psie Pole

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5

54-517 Wrocław

Dyspozytor – 71-337-52-34

Fabryczna

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o. (dawniej SITA ZACHÓD)

ul. Jerzmanowska 13

54-530 Wrocław

Dyspozytor: 797-400-333

Wykonawcy dysponują w sumie 74 sztukami specjalistycznego sprzętu:

Pługosyparki jezdniowe z układem do zraszania solanką – 45 szt.

Pługosyparki chodnikowe – 24 szt.

Samochody dostawcze – 5 szt.

Drogi w zarządzie miasta są zabezpieczane przed śliskością przy wykorzystaniu kruszywa (piasku) oraz różnych rodzajów soli (chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu).

W pasie drogowym ustawionych zostanie także ponad 100 skrzyń z piaskiem.

Do oczyszczania przystanków, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przejść podziemnych, parkingów, wydzielonych ścieżek dostawa piasku może odbywać się na bieżąco lub poprzez ustawienie skrzyń. Jezdnie w okolicach Rynku utrzymywane są w stałej czystości.