Miał w aucie 88 worków nielegalnego tytoniu. Wpadł w ręce wrocławskich policjantów

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą wrocławskiej komendy miejskiej zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę przewożącego nielegalne wyroby tytoniowe. 53-latek ukrywał w bagażniku oraz na tylnym siedzeniu pojazdu paczki papierosów bez polskich znaków akcyzy i 88 worki tytoniu. Straty Skarbu Państwa zostały określone na ponad 50 tys. zł. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i grozi mu teraz kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.