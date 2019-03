Miał być szczeniaczkiem, jest liskiem. Kto się nim zaopiekuje?

Wyziębiony, mokry, z zapaleniem płuc, ważący nieco więcej niż 100 g zwierzak, dzięki szybkiej interwencji mieszkanki Starych Rochowic, został przewieziony do Hotelu dla Psów Gaja koło Jawora, gdzie całodobową opiekę nad lisiątkiem sprawuje właścicielka hotelu i wolontariuszka #tozJawor – Anna Sikorska.

Opieka nad takim kilkudniowym szczenięciem to nie lada wyzwanie: karmienie specjalnymi mlekiem dla szczeniąt w odstępach co dwie godziny – również w nocy, masaż brzuszka na pobudzenie pracy jelit, doglądanie, mierzenie ciepłoty ciała i systematyczne dogrzewanie lisiątka. Maluch ma ogromną wolę walki, jego życie w pierwszych dniach było zagrożone – teraz, kiedy już przyzwyczaił się do warunków – rośnie jak na drożdżach – już potroił swoją wagę, a pyszczek nabiera charakterystycznego, trójkątnego, lisiego kształtu.

- Lisek miał większego farta niż naprawdę można to sobie wyobrazić, bo przeżyć kąpiel po porodzie, w rzece, w marcu plus psie zęby. Trochę głodu i wychłodzenia, to naprawdę trzeba mieć dobrego fuksa. Chłopak ma adekwatne imię – nasi facebookowi fani wymyśli imię Fart i tak zostało – mówi Anna Sikorska, wolontariuszka #tozJawor, która została przyszywaną mamą lisiątka.

Lisiątko szuka teraz wirtualnych opiekunów, którzy mogliby finansowo wesprzeć jego utrzymanie.

– Zachęcamy do objęcia wirtualną adopcją dolnośląskie firmy, które w zamian za wsparcie finansowe będą otrzymywać od nas zdjęcia i filmy swojego podopiecznego. Oczywiście będziemy także systematycznie promować lisich filantropów na naszym profilu Facebook.com/tozJawor, który ma ponad 11,500 fanów, a zasięg postów osiąga okrągłą wartość 500000 – mówi Magdalena Rink, rzecznik prasowy jaworskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Jeśli ktoś chce wesprzeć malutkiego liska oraz innych podopiecznych jaworskiego TOZ - gorąco do tego zachęcamy!