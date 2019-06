Masza i Niedźwiedź w Hali Stulecia!

Zawsze marzyłeś o tym, by spotkać Maszę na żywo? A chciałbyś zobaczyć wszystkich bohaterów swojej ulubionej bajki i spędzić z nimi magiczne chwile? Będzie to możliwe 26 listopada, od godz. 18.30 we wrocławskiej Hali Stulecia.

Uwielbiani przez dzieci na całym świecie bohaterowie bajki „Masza i Niedźwiedź” po raz pierwszy w ORYGINALNYM WYDANIU na największych scenach Polski! Animaccord – twórca animacyjnego przeboju przedstawia MASZA I NIEDŹWIEDŹ. HISTORIA PEŁNA TAJEMNIC, CZYLI ŚWIĄTECZNE WIDOWISKO TEATRALNE. Najbardziej oczekiwana premiera tego sezonu! Ukochani bohaterowie, niezwykła scenografia, występy taneczne, sztuczki cyrkowe i jedyna w swoim rodzaju muzyka sprawią, że przeniesiecie się do krainy niesfornej Maszy i wiernego towarzysza jej przygód – Niedźwiedzia. Fabuła: Masza, Niedźwiedź i ich przyjaciele zaczynają przygotowania do świąt. A ponieważ w tajemniczy sposób ze stołu i lodówki zaczynają znikać smakołyki, Masza postanawia rozwiązać tę zagadkę, występując tym razem w roli…detektywa! Zdradzić możemy tylko, że dzięki odrobinie życzliwości i dobrego serca, uda się złagodzić nawet najczarniejszy charakter. W programie znajdą się także:

• sztuczki na trampolinie z udziałem zawodowych żonglerów i akrobatów,

• ekscytujące pokazy baniek mydlanych,

• tajemnice znikających przedmiotów i pokazy iluzjonistów,

• zawrotny pęd pociągiem,

• wielka przemiana bohaterów,

• wesołe tańce i piosenki w wykonaniu Maszy,

• interaktywne zabawy z widownią i wiele, wiele innych! Ta ciepła, niezwykle ekscytująca opowieść spodoba się dzieciom w każdym wieku! Czas trwania: 1 godzina 50 minut (w tym przerwa: 20 minut). Po zakończeniu spektaklu, w holu czekać będą na najmłodszych dodatkowe atrakcje: rodzinne rozgrywki, zabawy i ciekawostki związane z bohaterami bajki. Już dziś na spotkanie zapraszają: Masza, Niedźwiedź, Śnieżuch, Profesor Niedowiarek, Świnka Różyczka, Panda, Wiewiórka, Zając, Pierwszy Wilk, Drugi Wilk i oczywiście …Święty Mikołaj! Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ