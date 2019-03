Masz zaćmę? Kolejka do operacji ulegnie skróceniu!

Komu zagraża zaćma?

Zaćma jest prawdziwą plagą wśród osób po 60 roku życia, lecz nie tylko – zachorować na nią można praktycznie w każdym wieku. Do jej przyczyn, poza wiekiem, bo jest wynikiem naturalnych procesów starzenia się organizmu, zaliczyć można przewlekłe choroby, np. cukrzyca, zaburzenia metabolizmu, urazy. Nie można się przed nią ustrzec – nie oznacza to jednak, że nie można jej wyleczyć.

Choć usunięcie zaćmy jest zabiegiem stosunkowo prostym, problem stwarzał czas oczekiwania na zabieg – ciągnący się długimi miesiącami, a nawet latami. Dla osób borykających się z zaćmą, wiązało się to ze znacznym obniżeniem komfortu codziennego życia.

Krótsze kolejki do zabiegów

Jak poinformował Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski, zaćma – tuż obok rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej – znajdzie się w grupie zabiegów, które od kwietnia 2019 roku będą finansowane bez limitu.

- W M-MED Centrum Okulistycznym wiąże się to z przyspieszeniem terminów zabiegów już umówionych, ale i atrakcyjnym datowaniem nowych operacji, które będą mogły się odbyć już w trzecim kwartale 2019 r. – wyjaśnia dr Aleksandra Mimier dyrektor M-MED Centrum Okulistycznego we Wrocławiu. Poza krótszym oczekiwaniem na zabieg, pacjenci M-MED mogą liczyć na bezpłatny, całodobowy pobyt w Centrum, wraz z wyżywieniem. Wszystko po to, by pacjentom dojeżdżającym oszczędzić problemów związanych z dojazdem na wizytę kontrolną w następnym dniu.

Jak rozpoznać objawy zaćmy?

Dla osób, które podejrzewają u siebie zaćmę to dobry czas, by zdiagnozować problem i zapisać się na zabieg. Z wiekiem soczewka traci swoją naturalną przejrzystość i nabiera żółtego lub brunatnego koloru. Zmniejsza się ostrość wzroku, kontrast widzenia oraz nasycenia barw, co objawia się stopniowym pogorszeniem jakości wzroku, aż do jego całkowitej utraty.

- Zabieg leczenia zaćmy polega na usunięciu soczewki i zastąpieniu jej sztuczną. Operacja jest bezpieczną procedurą, którą w M-Med Centrum Okulistycznym wykonujemy na nowoczesnej sali operacyjnej za pomocą najnowocześniejszego sprzętu. - wyjaśnia dr Aleksandra Mimier.