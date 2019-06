Masz zaćmę? Kolejka do operacji uległa znacznemu skróceniu!

Choć usunięcie zaćmy jest zabiegiem stosunkowo prostym, problem stwarzał czas oczekiwania na zabieg – ciągnący się długimi miesiącami, a nawet latami. Dla osób borykających się z zaćmą, wiązało się to ze znacznym obniżeniem komfortu codziennego życia. Decydując się na zabieg bezpłatny pacjent otrzyma refundowaną przez NFZ soczewkę jednoogniskową, która daje możliwość ostrego widzenia do dali lub bliży. Soczewki PREMIUM natomiast, są dostępne tylko w ramach zabiegu pełnopłatnego i umożliwiają pozbycie się zaćmy oraz towarzyszących wad wzroku.

Zaćma jest prawdziwą plagą wśród osób po 60 roku życia, lecz nie tylko – zachorować na nią można praktycznie w każdym wieku. Do jej przyczyn, poza wiekiem, bo jest wynikiem naturalnych procesów starzenia się organizmu, zaliczyć można przewlekłe choroby, np. cukrzyca, zaburzenia metabolizmu, urazy. Nie można się przed nią ustrzec – nie oznacza to jednak, że nie można jej wyleczyć.

Krótsze kolejki do zabiegów

Zaćma – tuż obok rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej – znalazła się w grupie zabiegów, które od kwietnia 2019 roku są finansowane bez limitu.

W M-MED Centrum Okulistycznym wiąże się to z przyspieszeniem terminów zabiegów wcześniej umówionych, ale i atrakcyjnym datowaniem nowych operacji, które mogą się odbyć w ciągu dwóch tygodni od złożenia skierowania– wyjaśnia dr Aleksandra Mimier dyrektor M-MED Centrum Okulistycznego we Wrocławiu.

Poza krótszym oczekiwaniem na zabieg, pacjenci M-MED mogą liczyć na bezpłatny, całodobowy pobyt w Centrum, wraz z wyżywieniem. Wszystko po to, by pacjentom dojeżdżającym oszczędzić problemów związanych z dojazdem na wizytę kontrolną w następnym dniu.

Jak rozpoznać objawy zaćmy?

Dla osób, które podejrzewają u siebie zaćmę to dobry czas, by zdiagnozować problem i zapisać się na zabieg. Z wiekiem soczewka traci swoją naturalną przejrzystość i nabiera żółtego lub brunatnego koloru. Zmniejsza się ostrość wzroku, kontrast widzenia oraz nasycenia barw, co objawia się stopniowym pogorszeniem jakości wzroku, aż do jego całkowitej utraty.