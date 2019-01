Masz w domu stare graty rodem z PRL? Możesz na nich sporo zarobić. Sprawdź jak!

Ponad połowa z nas ma skłonność do magazynowania nieużywanych lub niepotrzebnych przedmiotów. Na pierwszym miejscu listy rzeczy, które przechowujemy znalazły się odzież, obuwie i dodatki. Na drugie trafiły narzędzia. Co zaskakujące, trudno nam się również rozstać z niepotrzebnymi… meblami - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę Danae na zlecenie popularnego serwisu ogłoszeniowego OLX.

- Składujemy również sprzęt do wyposażenia i utrzymania ogrodu czy artykuły wyposażenia wnętrz - mówi Paulina Rezmer z biura prasowego Grupy OLX. - Najrzadziej są to gry komputerowe i konsole oraz duży sprzęt AGD. Szybko pozbywamy się także asortymentu i ubrań dla dzieci. "Magazynierzy" to najczęściej osoby w wieku 34-44 lata Tendencja do przetrzymywania rzeczy nieużywanych dominuje wśród osób powyżej 35 roku życia. Największy odsetek składujących zbędne przedmioty stanowią osoby w przedziale 35-44 lata oraz powyżej 65 roku życia. Wśród zbieraczy dominuje grupa o wykształceniu zasadniczym zawodowym. Co ciekawe, kolejną liczną grupą respondentów są posiadający wyższe wykształcenie. Na sprzedaż decyduje się niewielu. Tymczasem okazuje się, że niepotrzebne starocie można zamienić na sensowną gotówkę. Ci, którzy skłonni są zbyć rzeczy, szacują najczęściej, że zarobią na nich do 500 zł. Na tę kwotę wskazała aż połowa badanych. Natomiast 16,6 proc. ocenia, że mogłaby dostać nawet 1000 zł. Tylko w styczniu hasła takie jak „fotel prl” czy „meble prl”, wpisano w wyszukiwarkę OLX blisko 100 tysięcy razy.

Największą popularnością wśród amatorów używanych mebli z okresu PRL wciąż cieszą się projekty Józefa Chierowskiego. W poszukiwaniu kultowych mebli jego autorstwa serwis przeszukiwano ponad 20 tys. razy, a kolejne 7 tys. zapytań dotyczyło fotela model 366. Miłośnicy nazywają go pieszczotliwie „chierkiem”. Józef Chierowski zaprojektował go dla fabryki w Świebodzicach. Model produkowano do lat 80 (ubiegłego stulecia). Był najpopularniejszym fotelem PRL. Dziś egzemplarz po renowacji kosztuje nawet 850-950 złotych.

Majątek w starych... szafach

Jeszcze większy majątek kryje się w starych… szafach! Serwis OLX jest „tymczasowym domem” dla wielu zabytkowych komód, masywnych, drewnianych mebli i kredensów. W zależności od rozmiarów i stanu za komodę zapłacimy od 1500 do nawet 4000 tys. zł. To wciąż atrakcyjna cena za mebel z historią, który przetrwa całe dziesięciolecia. Najczęściej poszukiwanymi, jak i wystawionymi na sprzedaż przedmiotami z drugiej ręki na Kujawach i Pomorzu są: szafy, komody, fotele, lampy, krzesła, dywany, biurka, obrazy, lustra, antyki.