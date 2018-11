Masz problem z tarczycą? Naukowcy zrobią ci bezpłatne badania!

Na Hashimoto cierpią głównie kobiety. Według badań pięć kobiet przypada na sześciu pacjentów. Problem polega na tym, że na rozwój tej choroby może mieć wpływ wiele czynników. Mówi się o czynnikach środowiskowych, stylu życia, ogromnej ilości stresu. Choroba utrudnia codzienne funkcjonowanie.

- Ciągłe zmęczenie, senność, kłopoty z pamięcią i koncentracją, zmienne nastroje, skłonność do depresji, marznięcie, obfite miesiączki, przesuszona skóra, bóle mięśni, wypadanie włosów. Miałam wszystkie te objawy i przyznam, że czasem bardzo ciężko jest przetrwać dzień. Raz jest lepiej, raz gorzej, ale na pewno już nie tak jak kiedyś - mówi nam jedna z pacjentek, cierpiących na Hashimoto. - Najtrudniejsze jest znalezienie odpowiedniego endokrynologa, który spojrzy całościowo na twoją chorobę, a nie tylko na poziom TSH. Choruję na Hashimoto od dwóch lat, byłam u czterech różnych endokrynologów i żaden z nich nie skierował mnie na jakiekolwiek dodatkowe badania.

Przyczyny tej choroby chce zbadać grupa naukowców z Katedry Biologii Człowieka na Uniwersytecie Wrocławskim.

- Badania składać się będą z dwóch wizyt. Zapraszamy kobiety w pierwszym, a najpóźniej drugim dniu cyklu menstruacyjnego (ze względu na fluktuacje poziomu hormonów musimy badać kobiety w tym samym momencie cyklu, stąd taki wymóg). Wtedy odbywa się pierwsza wizyta, podczas której potwierdzamy, czy jest podniesiony poziom przeciwciał antyTPO. Jeśli to się potwierdzi, zaprosimy na drugą wizytę (ta odbywa się już następnego dnia) - tłumaczy dr Agnieszka Żelaźniewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego

Uczestniczki badania otrzymają potem wyniki morfologii (morfologia krwi, enzymy wątrobowe, profil lipidowy, kreatynina), składu ciała (zmierzona im zostanie ilość podskórnej i trzewnej tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i wody w organizmie). Zostanie im również oznaczony poziom hormonów płciowych (estradiol) oraz hormonów tarczycy (TSH, fT3, fT4).

- Wiele badań wskazuje, że to właśnie wysoki poziom estradiolu jest jednym z ważniejszych czynników, sprzyjających rozwojowi chorób o podłożu autoimmunologicznym, w tym Hashimoto. Od poziomu estradiolu zależy także wykształcenie pewnych cech morfologicznych ciała i twarzy kobiety. Zakładamy, że kobiety, które cechują się silniejszym rozwojem tych cech są bardziej narażone na wystąpienie Hashimoto - mówi dr Żelaźniewicz. - Wysoki poziom estradiolu gwarantuje co prawda lepszą płodność, ale taka kobieta może ponosić pewne koszty z tym związane. Tzn. u kobiet z wysokim poziomem estradiolu występują częściej różne choroby, uważane za estrogenozależne, np. Hashimoto czy nowotwory piersi.

Grupa naukowców przeprowadzi badania na 100 kobietach. Taka liczba gwarantuje, że wyniki badań okażą się wiarygodne. Jeżeli zgłosi się więcej kobiet, konieczne będzie pozyskanie dodatkowych środków finansowych.

- Jak tylko wszystko się powiedzie, chcielibyśmy przejść do drugiego etapu badań. Sprawdzilibyśmy w nim, czy na ryzyko występowania wyższego poziomu estradiolu mają wpływ dieta, czynniki środowiskowe itp. Co do sposobu odżywiania się, tu naukowcy spierają się, co może mieć szkodliwy wpływ, a co zapobiega występowaniu tej choroby - dodaje dr Żelaźniewicz.

Badanie jest finansowane z dotacji ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego dla młodych naukowców. Koszt przeprowadzenia samych badań laboratoryjnych to około 300 złotych na jedną osobę.

Większość badań będzie odbywała się w budynku Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr przy ul. Przybyszewskiego we Wrocławiu w pokój pomiarowym KBC, jedynie pobrania krwi będzie miało miejsce w laboratorium na ulicy Staffa 6, znajdującym się w pobliżu Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr. Chętni muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy - KLIKNIJ TUTAJ