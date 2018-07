Nie pracujesz? Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci pieniędzy? Wykorzystaj do tego pożyczkę unijną! Wsparcie na start otrzymasz na bardzo atrakcyjnych i przejrzystych warunkach. Na przyszłych przedsiębiorców czeka ponad 55,7 mln zł.

Pożyczki unijne z regionalnych programów operacyjnych to bardzo atrakcyjna forma finansowego wsparcia. Do niedawna mogli z nich skorzystać jedynie przedsiębiorcy, teraz pożyczki dostępne są także dla osób niepracujących, które skończyły 30 lat i planują założyć własną firmę.Masz dobry pomysł na biznes? To wystarczy! Unijne pieniądze pozwolą Ci go zrealizować. Jeśli chcesz założyć działalność na terenie województwa dolnośląskiego, pożyczkę otrzymasz z projektu „Inwestycje, Innowacje, Energetyka”.O to, dlaczego warto sięgnąć po pożyczkę na start zapytaliśmy Beatę Heilpern z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przedstawiciela jednego z dwóch pośredników finansowych udzielających pożyczek na Dolnym Śląsku:Jeśli należysz do określonej grupy osób, których sytuacja na rynku pracy jest utrudniona, masz większą szansę otrzymać pożyczkę. Kto się do niej zalicza?– wyjaśnia Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, czyli drugiego z działających obecnie pośredników finansowych.– dodaje.Pożyczka jest w zasięgu Twojej ręki. Przygotuj krótki biznes plan i zgłoś się bezpośrednio do wybranej przez Bank Gospodarstwa Krajowego profesjonalnej instytucji finansującej, która pomoże Ci wypełnić wniosek i przeprowadzi przez cały proces, służąc dodatkową pomocą doradczą w razie jakichkolwiek problemów. Jeśli Twój pomysł na biznes zostanie pozytywnie oceniony, pozostaje już tylko rejestracja działalności i podpisanie umowy.W województwie dolnośląskim atrakcyjnych pożyczek udzielają:* Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – www.frw.pl * Polska Fundacja Przedsiębiorczości - www.pfp.com.pl Więcej informacji na temat pożyczek unijnych oraz projektu „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” znajdziesz na: rpo.bgk.pl Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.