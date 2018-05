Powołując się na RODO Facebook przekonuje swoich użytkowników, by zgodzili się na rozpoznawanie twarzy. Nie każdy jednak wie, że jeśli się na to zgodzi, skutki mogą być niewyobrażalne... Portale społecznościowe, jak Facebook, Instagram, LinkedIn zmieniają postępowanie dotyczące prywatności swoich użytkowników.

Otwierając „wyskakujące” okienka jesteśmy przeprowadzani przez kilka ekranów, na których znajdują się szczegóły odnośnie udostępniania i zarządzania danymi. Ponadto na Facebooku możemy się zapoznać z model biznesowym portalu, który opiera się na wykorzystywaniu zebranych informacji do sprzedawania treści reklamowych, przez co trafiają do nas jedynie konkretne i spersonalizowane komunikaty promocyjne.

Facebook, Instagram, LinkedIn i inne portale społecznościowe zmieniają zasady dotyczące prywatności użytkowników. Ma to związek z niedawnym skandalem wokół Cambridge Analytica oraz zbliżającym się RODO. Wiele osób może być zaskoczonych ich zakresem. Dlatego warto nie akceptować nowych regulaminów bez ich czytania. Użytkownicy, którzy wykażą się wytrwałością znajdą zapisy, które mogą budzić kontrowersje.Dlatego internetowi giganci wprowadzają odpowiednie zmiany, aby się do niego dostosować. Facebook, Instagram, LinkedIn i wiele innych serwisów ponownie zachęca do zweryfikowania swoich ustawień prywatności. Przy okazji zbierają wszystkie wymagane zgody od swoich obecnych użytkowników. Co więcej, na Facebooku pojawił się również komunikat odnośnie zbliżającej się daty rozpoczęcia obowiązywania RODO.– Zapewne większość z nas nie będzie chciała rezygnować z korzystania z usług komunikatorów ze względu na zmiany w regulaminach i konieczność ich akceptacji. Gdy wyświetli nam się powiadomienie o zmianie polityki prywatności, po prostu klikniemy „zaakceptuj”. Google i Facebook działający w tym obszarze to monopoliści, a niekorzystanie z ich oferty bez pozostawiania informacji na swój temat jest niemal niemożliwe – mówi adwokat Katarzyna Kirylczuk, ODO 24.