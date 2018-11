Maski antysmogowe. Na co zwrócić uwagę, gdy je kupujemy? [ZDJĘCIA]

Przy zwykłym wyjściu do pracy, szkoły, na spacer, zakupy wystarczające będą półmaski spotykane w hurtowniach BHP, marketach budowlanych, czy w sklepach z narzędziami.

Co prawda ich wygląd nie jest najciekawszy [ZOBACZ ZDJĘCIA W GALERII], ale za to te oznaczone znakiem CE w klasach FFP2 (FS-20 V FFP2 NR D) i FFP3 (FS-33 V FFP3 R D) będą z pewnością skuteczne.

Jeżeli przeszkadzać będą brzydkie zapachy pochodzące z lotnych związków organicznych można zaopatrzyć się w półmaski z węglem aktywnym w wyżej wymienionych klasach (FS SERIA FX CODE 2024 V FFP2 NR D, FS-33 V W FFP3 R D).

Na rynku występuje wiele takich produktów, najczęściej białych z kolorowymi elementami. Zdarzają się także w innych kolorach (niebieskie - FS Colours Code C 23 V FFP2 NR D, beżowe - FS Colours Code C 30 V FFP3 NR D).

Przy stosowaniu półmasek przeciw smogowych w trakcie biegania, czy jazdy na rowerze trzeba zwrócić uwagę na ich wydajność. Łatwość oddychania zależy od materiałów z jakich zrobiona jest półmaska oraz z powierzchni, przez którą ma przepłynąć filtrowane powietrze. Na rynku można spotkać półmaski z dodatkowym filtrem lub z dwoma filtrami:

Półmaska filtrująca FS-20 V CU FFP2 R D

Półmaska filtrująca FS-33 V F FFP3 R D

Higieniczna półmaska sportowa OSA R2 (z węglem aktywnym)

Higieniczna półmaska sportowa Czarna R1 (z węglem aktywnym)

Zwiększenie powierzchni filtracji w znaczny sposób poprawia komfort użytkownika. Dodatkowe filtry/filtr zwiększają powierzchnię filtracji obniżając opory oddychania, zapewniają świeższe, chłodniejsze powietrze pod czaszą. Zmontowane zawory/zawór wydechowe ułatwiają wydychanie powietrza.

Wyżej wymienione produkty najczęściej są sprzętem jednorazowego użytku (stosownie do 8 godzin).

Zaletą ich stosunkowo krótkiego użytkowania jest dbałości o higienę. Zachowanie jej jest jednym z zasadniczych elementów przy stosowaniu półmasek. Niestety w trakcie ich użytkowania w ich wnętrzu (dotyczy to także wkładek do półmasek neoprenowych) pozostają drobiny naskórka z twarzy (naturalny peeling), który w połączeniu z wilgocią z wydychanego powietrza, a także z potem tworzy idealną pożywkę dla flory bakteryjnej.

Półmaski należy w miarę często zmieniać mimo tego, że nie straciły właściwości ochronnych, a po każdym użyciu należy je zostawić do osuszenia by zapobiec rozwojowi drobnoustrojów. Absolutnie nie wolno chować ich do torebek foliowych zaraz po zdjęciu.



Niestety wielu dostawców wprowadza w błąd odbiorców informując ich, że półmaski mogą być używane na przykład trzy miesiące.

Te wielokrotnego użytku oczywiście mogą, ale ze względów higienicznych należy wymieniać w miarę często wkładki filtrujące, a o tym już nie ma informacji. Długie stosowanie półmasek, czy wkładek może przyczynić się do wdychania drobnoustrojów wytworzonych w półmasce przez użytkownika.



Półmasek jednorazowego użytku i wkładek filtracyjnych w półmaskach wielokrotnego użytku nie wolno prać, ponieważ po zamoczeniu stracą właściwości ochronne.

Ważnym elementem jest także dopasowanie półmasek do twarzy użytkownika. Każda półmaska jest barierą, która ma zatrzymać niebezpieczne pyły, dymy, mgły i przez to nieco utrudnia oddychanie. Brak odczuwania oporów oddychania w półmasce oznacza, że jest ona nieodpowiednio założona lub niedopasowana do użytkownika zatem jest nieskuteczna.

źródło: FILTER SERVICE Sp. z o.o. właściciela marki CityMask