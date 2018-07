Marta Zięba, aktorka Teatru Polskiego zwolniona przez dyrektora Cezarego Morawskiego, wygrała dziś (12 lipca) sprawę w sądzie. Cezary Morawski ma wypłacić aktorce ekwiwalent 3-miesięcznej pensji.

Marta Zięba została zwolniona z Teatru Polskiego 21 grudnia 2016 roku. Aktorka protestowała przeciwko powołaniu Cezarego Morawskiego na dyrektora. Dziś (12 lipca) wygrała sprawę w Sądzie Apelacyjnym, Sąd uznał, że miała prawo protestować, bo walczyła o swoje miejsce pracy. – Sąd Apelacyjny nie wydał swojego wyroku, tylko w całości podtrzymał wyrok Sądu Pracy. Ten wyrok potwierdził, że działamy dla dobra tego miejsca – powiedziała nam. – I mam nadzieję, że to pierwszy krok , żebyśmy wrócili do Teatru – dodała.Na rozprawy w Sądzie Apelacyjnym czekają zwolnieni przez Cezarego Morawskiego: Alicja Szymańska i Katarzyna Majewska z działu literackiego, Piotr Rudzki – kierownik literacki Teatru Polskiego oraz aktorzy: Michał Opaliński, Anna Ilczuk i Andrzej Kłak.– Mam nadzieję, że to pierwszy krok, by wrócić do Teatru Polskiego – powiedziała nam. W Polskim była zatrudniona od września 2009 roku. Martę Ziębę pamiętamy m.in. ze znakomitej roli Joany Thul w spektaklu "Wycinka Holzfällen" Thomasa Bernharda w reżyserii Krystiana Lupy. Dziś pracuje w warszawskim Teatrze Studio oraz w Teatrze Polskim – w podziemiu.