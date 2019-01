Marszałek chce odwołać dyrektora Teatru Polskiego. Dzisiaj zapadnie decyzja

Decyzja marszałka to efekt raportu Najwyższej Izby Kontroli. Nieprawidłowości w wydatkach i spadek frekwencji - to niektóre z uchybień dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu Cezarego Morawskiego, które wytyka mu Najwyższa Izba Kontroli. Według NIK, Morawski niezgodnie z prawem przyznał sobie premię w wysokości 180 tys. zł. Rządy dyrektora i ponad milion złotych długu negatywnie ocenia też dolnośląski urząd marszałkowski.