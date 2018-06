(© materiały prasowe)

Marek Kondrat, znany aktor, weźmie udział w spotkaniu "Zakazane lektury", dziś (18 czerwca) we Wrocławskim Centrum Kongresowym.

Jak to się stało, że Witold Gombrowicz, którego setną rocznicę urodzin z sejmowego nadania obchodziliśmy Rokiem Gombrowicza, stał się nagle mniej ważny? Od tej pory minęło zaledwie 18 lat. Dziś Gombrowicz jest bohaterem spotkania "Zakazane lektury".

– Trzecia lekcja dotyczy tekstu, który wprost usunięto z listy lektur. Do tej pory mówiliśmy o autorach zmarginalizowanych, a odsunięto na margines także Gombrowicza, zostawiając tylko fragmenty „Ferdydurke” – tłumaczy Irek Grin. – Teraz z listy lektur usunięto dzienniki jako takie, bo nie tylko Gombrowicza, ale też Iwaszkiewicza, Nałkowskiej, Dąbrowskiej. Od tej pory w nowej podstawie programowej uczniowie nie spotkają się z tą formą literacką, jaką jest dziennik. To jest głęboko dojmujące, bo w dziennikach najczęściej, w sposób najdosadniejszy komentuje się rzeczywistość. O ile w tekstach beletrystycznych rzeczywistość można komentować na różne sposoby, o tyle dziennik jest formą wypowiedzi bardzo uczciwą i indywidualną, zapisującą najczęściej, jak sama nazwa wskazuje, rzeczy codzienne. Dzienniki wspomnianych autorów są bardzo cenne, bo prowadzone były całymi latami. Nie wiem, co eksperci MEN mają na myśli, usuwając tę formę literacką z listy lektur. Wiem, że nieumieszczenie tego bardzo indywidualnego sposobu wypowiedzi literackiej na liście lektur szkolnych jest po prostu niepoważne, a jego nieznajomość zubaża – dodaje.

Fragmenty "Dziennika" czytać będzie Marek Kondrat. Grał w "Ślubie" wyreżyserowanym przez Jerzego Jarockiego (w warszawskim Teatrze Dramatycznym, w 1974 roku), w "Operetce" w reżyserii Macieja Prusa (w tym samym teatrze, sześć lat później).

W drugiej części spotkania o Witoldzie Gombrowiczu będą rozmawiać: Klementyna Suchanow – autorka biografii Gombrowicza, Irek Grin – pomysłodawca "Zakazanych lektur" i Marek Kondrat.

Początek o godz. 19 we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej. Bezpłatne wejściówki dostępne są na portalu www.ebilet.pl (jedna osoba może się zapisać na dwie wejściówki).

