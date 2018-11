Mamy już milion metrów kwadratowych w biurowcach. Kolejne powstają teraz we Wrocławiu [WIZUALIZACJE]

W pierwszej połowie roku deweloperzy oddali we Wrocławiu 104 tys. mkw powierzchni biurowych w ośmiu budynkach. Dzięki temu całkowite zasoby wrocławskich biur przekroczyły milion metrów kwadratowych. A co w tej chwili buduje się w stolicy Dolnego Śląska? Zobaczcie kolejne biurowce, które budowane są we Wrocławiu, posługując się klawiszami strzałek na klawiaturze, myszką lub gestami.