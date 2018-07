W każdą wakacyjną niedzielę w Casa De La Musica (Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12) w godzinach 17-19 można się bawić i tańczyć w rytmach salsy. Na animacje taneczne z kubańskimi instruktorami zaprasza Torres Art Studio. Ci, którzy bawili się w Casa De La Musica, wiedzą, że to świetna impreza. Znajdźcie siebie na zdjęciach podczas imprezy 13 lipca.

Casa De La Musica funduje Vouchery

Casa De La Musica to ulubione miejsce wielu wrocławian i turystów. „Jeśli siedzisz sobie przy piwku w ogródku i nagle naprzeciwko na deptaku zaczyna tańczyć salsę 20 osób, to znaczy, że jesteś w Casa De La Musica” – pisze na Facebooku Sławek Sławek. Dziś na parkiet zaproszą Was Angel i Cas, a Fernie poprowadzi animacje salsowe.Casa De La Musica ufundowała dla naszych Czytelników dwa vouchery o wartości 50 złotych każdy, do zrealizowania przy barze. Żeby dostać jeden z nich, należy wysłać e-mail (malgorzata.matuszewska@gazeta.wroc.pl) w niedzielę ( 22 lipca ) o godzinie 14. W temacie e-maila proszę napisać „Voucher”, a w treści, dlaczego chcecie odwiedzić Casa De La Musica. Wygrywa pierwsza i druga osoba – autorzy najlepszych odpowiedzi. Konkurs jest dla osób dorosłych.