Mamy dla Was bilety na wydarzenia, w których wystąpi Alessandro Schiatarella.

Stowarzyszenie Teatr Pieśń Kozła – organizator Brave Festival, ufundowało dwa podwójne zaproszenia na sobotnie i niedzielne (14 i 15 lipca) wydarzenia, w których wystąpi Allesandro Schiatarella.Artysta jest włosko-szwajcarskim tancerzem współczesnym, absolwentem Rudra Béjart School. Współpracuje z grupami tanecznymi jako wolny strzelec oraz występuje solo. W swoich autorskich pracach skupia się na temacie „mniej widocznej niepełnosprawności”. Kiedy miał 15 lat, rozpoznano u niego neurologiczno-mięśniową chorobę Hirayamy (odmiana stwardnienia zanikowego bocznego), która z czasem stopniowo osłabiała siłę jego rąk. Nie przeszkodziło mu to jednak w rozwijaniu kariery tancerza w renomowanych, międzynarodowych zespołach, takich jak: Béjart Ballet w Lozannie, Ballet du Grand Théâtre, East West Theater Company w Sarajewie czy Scapino Ballet w Rotterdamie. W 2015 roku otrzymał nagrodę Choreographic Captures Competition za wideo-choreografię pt. Mani-Cure.Spektakl Altrove to solowy projekt, w którym Alessandro zgłębia temat bycia profesjonalnym tancerzem, a zarazem człowiekiem chorym na rzadką odmianę miopatii. Artysta wystąpi z nim w sobotę (14 lipca) o godz. 19 w Teatrze Polskim – Scenie na Świebodzkim.W niedzielę o godz. 17.30 pokaże "Powiedz, gdzie to jest?" (Teatr Polski – Scena na Świebodzkim).Dwa podwójne zaproszenia na sobotni i niedzielny pokaz (w pakiecie) ufundowało Stowarzyszenie Teatr Pieśń Kozła. Żeby je wygrać, trzeba wysłać e-mail (malgorzata.matuszewska@gazeta.wroc.pl), w temacie pisząc Alessandro Schiatarella. W treści e-maila proszę podać swoje imię i nazwisko . Bilety dostaną pierwszy i drugi autor e-maila, czekam do piątku, do godziny 15.