Teatr Pieśń Kozła we Wrocławiu zaprasza na spektakl "Return to the Voice".

Przedstawienie "Return to the Voice" wyreżyserował Grzegorz Bral. Zostanie zagrane 17 lipca o godz. 21 we wrocławskiej katedrze św. Marii Magdaleny (ul. Szewska 10).Mam dla Was pięć podwójnych biletów. Żeby dostać jeden z nich, trzeba wysłać e-mail (malgorzata.matuszewska@gazeta.wroc.pl), w temacie proszę wpisać "Return to The Voice". I odpowiedzieć na pytanie: jak nazywa się zespół muzyczny założony przez Macieja Rychłego w 1982 roku?Na odpowiedzi czekam do czwartku, 12 lipca, do godziny 15. Bilety dostaną pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta osoba, o wygranej zostaną powiadomione e-mailem.Spektakl jest wydarzeniem towarzyszącym Brave Festival. Gazeta Wrocławsa i portal NaszeMiasto partnerują wydarzeniu.O Brave Festival czytaj tutaj