Mam talent we Wrocławiu. Spróbujecie sił? [ZDJĘCIA Dolnoślązaków]

To wyjątkowa okazja, by pokazać światu talent! Już 14 kwietnia we Wrocław ekipa TVN przyjedzie do Hotelu Mercure we Wrocławiu (Centrum, Pl. Dominikański 1), gdzie przeprowadzi precasting do "Mam talent". Osoby, które zakwalifikują się dalej, pokażą następnie swe umiejętności charyzmatycznemu jury w składzie: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Agustin Egurrola. To oni następnie zadecydują, kto wystąpi w półfinałach na żywo. Precastingi odbędą się jeszcze, 12 maja w Gdańsku, 25 maja w Warszawie. Zobaczcie też galerę zdjęć z wcześniejszych castingów we Wrocławiu i Dolnoślązaków, którzy wystąpili w Mam talent!