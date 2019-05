Maluch w domu. Kiedy dziecko powinien zbadać okulista?

Badania przesiewowe

W przypadku dzieci zbyt wcześnie urodzonych, z niską masą urodzeniową, poddanych różnego rodzaju terapiom dodatkowym, jak tlenoterapia, skierowanie na badania pod kątem retinopatii wcześniaczej rodzice dostaną od lekarza neonatologa, który opiekuje się dzieckiem w szpitalu zaraz po urodzeniu. Jest to badanie szczególnie ważne, bo pozwala w odpowiednio szybkim czasie wykryć nieprawidłowości unaczynienia siatkówki i zapobiec groźnym powikłaniom ocznym mogącym prowadzić nawet do ślepoty. Ponieważ choroba ma charakter postępujący, takie maluchy muszą być regularnie, w ściśle wyznaczonych odstępach czasu, badane przez doświadczonego lekarza okulistę.

W przypadku pozostałych dzieci, przesiewowa ocena okulistyczna jest przeprowadzana przez lekarza pediatrę przy okazji szczepień ochronnych, a więc co 2-3 miesiące w ciągu pierwszego roku życia. Następne kontrole wykonywane są w czasie badań bilansowych w drugim, czwartym oraz szóstym roku życia.

Co powinno niepokoić

We wczesnym okresie życia dziecka bardzo dużą rolę odgrywa uważność jego rodziców i opiekunów, bo to oni, jako pierwsi, mogą zwrócić uwagę na niepokojące objawy i zgłosić się z dzieckiem do specjalisty.

Warto wiedzieć, że dziecko zaraz po urodzeniu widzi bardzo słabo - rozwój oczu i układu nerwowego nie jest jeszcze zakończony. W ciągu pierwszego miesiąca życia noworodek powinien już jednak reagować na źródło światła, np. obracać głowę w kierunku lampy oraz wodzić wzrokiem za większymi przedmiotami. Około 6-8 tygodnia życia niemowlę powinno nawiązywać kontakt wzrokowy i odpowiadać uśmiechem na uśmiech - jest to bardzo istotna reakcja i jej brak u malucha powinien skłonić jego opiekunów do jak najszybszej wizyty u lekarza okulisty.