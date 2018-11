„Małe kroki - wielkie zmiany” - kampania ochrony jakości powietrza i bioróżnorodności we Wrocławiu

„Małe kroki - wielkie zmiany” to kampania edukacyjna, która ma uświadamiać każdemu z nas, że poprzez podejmowanie codziennych wyborów i decyzji, mamy wpływ na zachowanie dobrej jakości powietrza oraz bioróżnorodności we Wrocławiu. Okazuje się, że to wcale nie takie trudne wyzwanie. Wystarczy, że każdy zrobi mały krok, a wtedy razem dokonamy wielkiej zmiany.

Zadbaj o lokalną bioróżnorodność

Co w takim razie możesz zrobić dla dobra różnorodności biologicznej? Jeżeli masz działkę lub ogród, to nie wypalaj na niej traw, gałęzi czy liści. Kompostując je wraz z innymi odpadami zielonymi uzyskasz ekologiczny nawóz. Ewentualnie możesz wrzucić odpady zielone do brązowych worków lub przeznaczonych na nie pojemników. Dzięki temu ochronisz wiele organizmów, a przy okazji zadbasz o bioróżnorodność na swoim terenie.

Posadź w swoim ogrodzie lub działce rodzime gatunki roślin i kwiaty łąkowe. Oprócz tego, że stworzysz przyjazne miejsce dla pszczół i trzmieli, zapewnisz także bazę pokarmową dla wielu gatunków ptaków, także w okresie zimowym. Zadbaj o to, by w ogrodzie pozostawić bardziej dziki zakątek, dający schronienie pożytecznym owadom i innym zwierzętom, takim jak, np. jeże, które lubią chować się w stertach liści i gałęzi.

Poprawa jakości powietrza wspólnym celem

Pomyśl również o zielonej ścianie w domu, która skutecznie obniży temperaturę powietrza podczas upałów i oczyści powietrze z pyłów oraz dwutlenku węgla, a przy okazji osłoni elewację od niesprzyjających warunków pogodowych. Jeżeli nie masz działki lub ogrodu, możesz urządzić miniaturowy ogród na balkonie, a do mieszkania wprowadzić rośliny, które poprawią jakość powietrza. Nie martw się, że słaby z ciebie ogrodnik. Czy wiesz, że nasze lubiane i popularne paprotki świetnie pochłaniają zanieczyszczenia z powietrza i dodatkowo je nawilżają?

Poprawa powietrza w naszym mieście to nasz wspólny cel. Ty też możesz pomóc. Nie wrzucaj do pieca śmieci, słabej jakości węgla i mokrego drewna. Pomyśl o wymianie pieca węglowego na proekologiczny i zadbaj o większą energooszczędność budynku. Przeanalizuj w jaki sposób korzystasz z samochodu – może okaże się, że jadąc komunikacją miejską zaoszczędzisz czas spędzany na staniu w korku i szukaniu miejsca parkingowego, a podczas jazdy tramwajem znajdziesz wreszcie chwilę na przeczytanie ciekawej książki.

Nie bój się eksperymentować - spróbuj łączyć różne środki lokomocji: komunikację miejską, kolej, rower, hulajnogę czy skuter a na mniejszych dystansach częściej przemieszczaj się pieszo. Jeżeli musisz skorzystać z samochodu, to tak zaplanuj trasę, by podwieźć również pasażerów.

To nie wszystkie propozycje działań, których możesz się podjąć w celu poprawy jakości środowiska. Więcej informacji znajdziesz na stronach: www.wroclaw.pl/male-kroki oraz www.facebook.pl/malekrokiwroclaw. Możesz także wziąć udział w spotkaniach i warsztatach organizowanych dla mieszkańców, podczas których dowiesz się, jak chronić i dbać o bioróżnorodność oraz czyste powietrze w naszej okolicy. Zachęcaj także rodzinę i znajomych do podjęcia podobnych działań, dzięki czemu wspólnie zadbamy o jakość środowiska.