Mała Patrycja żyje dzięki wrocławskim lekarzom [ZDJĘCIA, FILM]

Dziewczynka ma już miesiąc, ale reagować trzeba było zaraz po porodzie. W pierwszej dobie życia dziecko przetransportowane zostało do szpitala we Wrocławiu. To były dla jej mamy, pani Jolanty, najtrudniejsze godziny. Sama musiała wtedy zostać w szpitalu w Nowej Soli.

- Kombinacja wad zawsze stanowi ogromny problem. W tym przypadku mamy dwa istotne odcinki przewodu pokarmowego, które nie były ze sobą połączone. Taki pacjent nie może połykać, nie można go karmić, nie może też połykać śliny. Mogło się to skończyć bardzo źle Oprócz tego u tego dziecka okazało się, że jeszcze istnieje tzw. przetrwałe krążenie płodowe, czyli drożny przewód tętniczy Botala. To powodowało duży przepływ krwi przez płuca, dziecko było niewydolne krążeniowo. To wymagało także zabiegu kardiochirurgicznego - mówi prof. Dariusz Patkowski z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. - Na szczęście, chirurgia dziecięca jest już na takim poziomie, że potrafimy sobie radzić z takimi wadami.

Patrycję czekały trzy operacje. Najpierw operowano przełyk, potem przeprowadzono zabieg kardiochirurgiczny, a na koniec operowano dwunastnicę. Wszystkie trzy operacje u dziewczynki wykonano endoskopowo, czyli tak jakby - jak tłumaczy prof. Patkowski - przez dziurkę od klucza. W przypadku noworodków ma to ogromne znaczenie, ponieważ blizna 4-centymentrowa mogłaby osiągnąć rozmiar 40 centymetrów w dorosłym życiu.