Majówka Historyczna 2019 | 1.05.2019 | Zamek Kliczków

Maj to wyjątkowy miesiąc w roku, podczas którego do Kliczkowa przybywają rycerze, husarze, ułani i inni zbrojni, aby przenieść się w czasie do zaprzeszłych stuleci. Corocznie w Zamku Kliczków organizowana jest wielka Majówka, a w tym roku będzie to wydarzenie wyjątkowe! Spędź majówkę z całą rodziną w Kliczkowie!

Wydarzeniu towarzyszą najróżniejsze atrakcje dla dzieci i dorosłych, festyn grillowy w Zamku Kliczków oraz festiwal lokalnego rzemiosła i arcydzieła. Zapraszamy Państwa wraz z pociechami do Zamku Kliczków na majówkę z dziećmi. Tylko u nas jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przeniesiecie się w czasie o kilka stuleci wstecz i będziecie mogli doświadczyć historii Polski w jeden dzień. To będzie widowisko! Nie może Was zabraknąć! Jeśli jeszcze zastanawiacie się gdzie wybrać się na majówkę i majowy weekend? Odpowiedź jest prosta – do Zamku Kliczków. Tylko u nas czekają na Was specjalne oferty i promocje na weekend majowy!