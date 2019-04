Majówka 2019: zobacz, co Polacy chętnie kupują przed majówką na Allegro?

Majówka 2019, dla tych, którzy odpowiednio ją zaplanują, może być nawet 7-dniowym urlopem. Przedłużony weekend majowy to okazja do dalekich wycieczek, wypadów za miasto, rowerowych tras, spacerów, większej aktywności lub klimatycznych spotkań w gronie rodziny czy znajomych. O planach na majówkę 2019 rozmawia się już od dawna. Co o naszych planach na majówkę 2019 mówią zakupy na Allegro?

Majówka 2019: Aktywny weekend

Wychodzi na to, że duża część Polaków majówkę 2019 spędzi aktywnie. Miejsca noclegowe w górach czy nad morzem są zarezerwowane jeszcze na długo przed rozpoczęciem majowego weekendu. Popularnym zakupem na Allegro przed majówką są bagażniki rowerowe. Wśród wielu ofert można znaleźć interesujące propozycje od kilkuset zł. Bagażnik rowerowy może być montowany na haku lub za pomocą uchwytu dachowego. Wybierając się na dłuższą wycieczkę rowerową dobierz bagażnik rowerowy do własnego stylu jazdy. Szczyt zakupów bagażników rowerowych na Allegro właśnie się zaczyna — w tym roku jest to okres po świętach Wielkanocnych.

Majówka 2019: sportowo w wersji eko

Polacy otwierają się na sportowe nowości. W trendzie wzrostowym pozostają m.in. środki transportu ekologicznego:

elektryczne rowery,

hulajnogi, szczególnie elektryczne,

deskorolki.

Majówka 2019: na ryby

Tradycje wędkarskie przechodzą z pokolenia na pokolenie. Wielką popularność tego typu aktywności, nie tylko w czasie majówki 2019, widać w sklepach internetowych. Na Allegro aktualnie jest ponad 560 tys. ofert dla wędkarzy, od najdrobniejszych elementów wyposażenia po łodzie i pontony. To jedna z najprężniej rozwijających się kategorii na portalu. Hitami sprzedaży są:

składane krzesełka, na których wygodnie rozsiądziesz się nad rzeką czy jeziorem,

wyposażenie elektroniczne: echosondy i sygnalizatory brań, które ułatwią efektywny połów,

łódki zanętowe, czyli zdalnie sterowane urządzenia, które mogą dowieźć i zrzucić zanętę daleko od brzegu.

Majówka 2019: elektroniczne gadżety

Majówka 2019 wcale nie musi być perfekcyjnie zaplanowana. Kilka dni wolnego zachęca do spontanicznych wyjazdów za miasto. Ciepła, wiosenna aura sprawia, że wsiadamy na rower, do samochodu, pociągu czy samolotu i lądujemy w bajecznej scenerii, w której spędzić można całe dnie. W czasie takich spontanicznych wyjazdów na majówkę 2019 warto pamiętać o elektronicznych gadżetach, które ułatwią nam życie.

Gadżety, które Polacy chętnie zamawiają na Allegro przed majówką to m.in.: powerbanki — niezastąpione źródło zasilania nie tylko telefonu. Naładują telefon, głośnik bezprzewodowy, zegarek, latarkę, a nawet niektóre laptopy. Dużą popularnością cieszą się także powerbanki bezprzewodowe.

W czasie majówki 2019 zadbaj o bezpieczeństwo swojego sprzętu elektronicznego. Wodoodporne etui na telefon sprawdzi się w czasie campingu, spływu kajakowego czy przy rekreacyjnej, weekendowej wędrówce.

Majówka 2019: otwarcie sezonu na grilla

Majówka to jedna z najlepszych okazji do tego, by rozpalić pierwszego w sezonie grilla. Majówka 2019 zapowiada się pogodnie i słonecznie, co oznacza, że w wielu polskich domach, w parkach i innych wyznaczonych do tego miejscach, palić się będą grille a zapach mięsa, szaszłyków i pieczonych warzyw unosił się będzie w najbliższej okolicy. Tradycja rozpalania grilla w czasie majówki ma już swoje lata. Nikogo więc nie powinno dziwić, że dużym trendem zakupowym na Allegro przed majówką są grille elektryczne. Nie dymią i nie zanieczyszczają środowiska, a posłużą latami i będą się sprawdzały w kolejnych sezonach grillowych.

Hitem letniego przyjęcia będą też słoje i szklanki na lemoniadę. Ten trend zauważamy nie tylko na domowych przyjęciach, ale także w restauracjach i kawiarniach, które na co dzień korzystają ze słoików z rurkami zamiast klasycznych szklanek. Przygotuj swój stół na majówkę 2019. Słoik z kranikiem i słoiczki ze słomkami uratują wieczór.

„To praktyczna i ciekawa alternatywa dla zwykłych butelek i dzbanków. Duży otwór w słoju pozwala na dodanie do napoju kawałków owoców lub kostek lodu. Pokrywka szczelnie zabezpiecza przed wylaniem lub przedostaniem się zanieczyszczeń i owadów. Kranik jest łatwy w użyciu i nie sprawi problemu nawet najmłodszym wielbicielom lemoniady.” - zachęcają specjaliści Allegro.

Grill bez światła oznacza koniec imprezy niedługo po dobranocce. W czasie majówki 2019 słońce zachodzić będzie około 20:00. Organizując grilla, trzeba zadbać o odpowiednie oświetlenie miejsca, w którym będziemy przebywać, jeść, rozmawiać. Przed majówką na Allegro dobrze sprzedają się:

świece,

lampy działające na panel słoneczny,

nowoczesne, ledowe lampki,

latarenki,

girlandy.

Majówka 2019: rodzinna majówka

Majówka w tym roku może potrwać nawet 7 dni. To świetna okazja do tego, żeby zorganizować krótki urlop z rodziną. Na majówkę zabrać możemy najmłodszych. Bagaż podręczny musimy powiększyć wtedy o akcesoria dla dziecka. Szykuje się nowy hit! Polacy coraz chętniej bambusowe otulacze dla dzieci!

Polacy kupują więcej sprzętu dziecięcego, bo coraz chętniej na majówkę wyjeżdżają z dziećmi. Na Allegro jak świeże bułeczki sprzedają się np.:

wózki spacerowe oraz wkładki i dostawki do wózków

nosidełka

foteliki samochodowe klasyczne, ale też obrotowe, 360 stopni, RWF,

kubki niekapki, pojemniki na przekąski na drogę, saszetki wielorazowe na musy

akcesoria higieniczne na drogę np. mokre chusteczki z pojemnikami czy nocniki turystyczne,

adaptery do pasów dla kobiet w ciąży.

Majówka 2019: moda + sport = styl i funkcjonalność

Aktywna majówka to coraz częstszy trend wśród Polaków. Widać to wyraźnie w mediach społecznościowych, a także w mediach. Wybieramy się na wycieczki za miasto, często także w góry. Bez względu na to, czy są to Bieszczady, Beskidy czy wysokie Tatry, do każdej tego typu wycieczki trzeba się przygotować, a jednym z najważniejszych elementów wyposażenia będą ubrania. Termoaktywna bielizna, legginsy czy sportowe spodnie, kurtka, odpowiednie obuwie. W ofertach Allegro rosnącą popularnością cieszą się oferty praktyczne, użyteczne, ale też stylowe i po prostu modne.

Firmy produkujące odzież sportową już od kilku sezonów stawiają nie tylko na funkcjonalność, ale również na modny design i fason.

Co zabrać ze sobą na aktywną wycieczkę za miastem?

Kurtka softshell — dla pań i panów — zapewnia optymalną ochronę w różnych warunkach pogodowych. Należy szukać takich wyposażonych w membranę, hydrofobową impregnację oraz podszycie z siatki. Bluza — dla pań i panów — trzeba zwrócić szczególną uwagę na materiał. Elastyczna dzianina z szybkoschnącą technologią zapewni właściwe zarządzanie wilgocią. Legginsy lub spodnie dresowe — powinny mieć szybkoschnące wykończenia, odblaskowe dodatki, elastyczną taśmę w pasie do regulacji, elastyczną i techniczną dzianinę. Kurtka przeciwdeszczowa lub płaszcz. Funkcjonalny plecak — trzeba zwrócić uwagę na regulowany pas piersiowy, laminowane dno, liczbę kieszonek — im więcej, tym lepiej. Dobrze, żeby plecak był wyposażony w elementy odblaskowe, taśmy zewnętrzne pozwalające na transport dodatkowych akcesoriów. Wygodne buty! Najlepiej te przeznaczone do trekkingu i wyposażone m.in. w: wodoodporną i oddychającą membranę, terenową podeszwę, która zapewnia dobrą przyczepność.

