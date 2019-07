Ludzie uciekali w panice przed BMW. Kierowca wjechał w środek imprezy masowej i zaczął się kręcić dookoła

Kilkaset osób bawiło się w ten weekend podczas Dni Słowian w podwrocławskiej Sobótce. Na terenie imprezy pojawił się 23-letni mieszkaniec Poznania, który łamiąc przepisy drogowe, wjechał tam BMW.

- W okolicach sceny, gdzie znajdowało się kilkuset uczestników zlotu, zaczął wykonywać niebezpieczne manewry. Kierujący autem zaczął wprowadzać samochód z poślizg, kręcić tzw. bączki, w tak niebezpieczny sposób, że uczestnicy imprezy musieli uciekać przed pojazdem, żeby uniknąć potrącenia – mówi sierż. Krzysztof Marcjan z biura prasowego wrocławskiej policji.

Okazało się, że wśród uczestników imprezy, byli policjanci z rodzinami. To oni pierwsi interweniowali, a następnie przyjechali policjanci z komisariatu w Sobótce.

- Mundurowi sprawdzili trzeźwość 23-letniego kierowcy. Mężczyzna miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu i został zatrzymany przez interweniujących funkcjonariuszy. Jednak w pojeździe nie był sam. Siedzący na fotelu pasażera 26-latek oświadczył policjantom, że jeśli jego kolega jest zatrzymany, to on może zaopiekować się samochodem. Okazało się to niemożliwe, ponieważ mężczyzna, tak samo jak kierowca BMW, był pod wpływem alkoholu – dodaje Krzysztof Marcjan.