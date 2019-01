Ludzie ich wybrali, ale nie będą radnymi. Bo prawo premiuje wielkie partie

We Wrocławiu wybory odbywają się w systemie proporcjonalnym. To rozwiązanie, które premiuje duże komitety wyborcze. O tym, kto zostanie radnym w pierwszej kolejności decyduje liczba głosów, jaką łącznie zdobyli kandydaci z danej listy. Na tej podstawie ustala się, ilu radnych przypadnie danej partii czy organizacji. W skład rady wchodzą kandydaci, którzy na danej liście zdobyli kolejno największą liczbę głosów.

Wystarczy więc, że na wśród kandydatów partii znajdzie się jeden znany człowiek, by jego głosy "wciągnęły" do rady także innych działaczy tej partii, choćby nie cieszyli się oni zbytnim poparciem wyborców.

Z naszej symulacji wynika, że gdyby o wyborze do rady miejskiej decydowało tylko poparcie wyborców, mandatów nie dostałoby trzech działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz czterech polityków Koalicji Obywatelskiej. Wśród radnych byliby za to niezwiązani z wielkimi partiami Katarzyna Obara - Kowalska, Jerzy Michalak czy Karol Przywara.

Gdyby o wyborach decydowały tylko głosy mieszkańców, radnymi Rady Miejskiej Wrocławia byliby:

Renata Granowska (Koalicja Obywatelska) - 7751 głosów

Jacek Sutryk (Koalicja Obywatelska) - 7668

Piotr Uhle (Koalicja Obywatelska) - 7590

Sebastian Lorenc (Koalicja Obywatelska) - 6457

Mirosław Lach (Prawo i Sprawiedliwość) - 6133

Jarosław Charłampowicz (Koalicja Obywatelska) - 5115

Magdalena Razik-Trziszka (Koalicja Obywatelska) - 4842

Agnieszka Rybczak (Koalicja Obywatelska) - 4774

Piotr Maryński (Prawo i Sprawiedliwość) - 4769

Michał Górski (Koalicja Obywatelska) - 4768

Ewa Wolak (Koalicja Obywatelska) - 4709

Robert Pieńkowski (Prawo i Sprawiedliwość) - 4477

Janusz Chudzik (Prawo i Sprawiedliwość) - 4428

Dariusz Piwoński (Prawo i Sprawiedliwość) - 4373

Sergiusz Kmiecik (Prawo i Sprawiedliwość) - 3964

Andrzej Kilijanek (Prawo i Sprawiedliwość) - 3706

Łukasz Olbert (Prawo i Sprawiedliwość) - 3685

Jarosław Krauze (Komitet Rafała Dutkiewicza) - 3681

Dorota Galant (Koalicja Obywatelska) - 3676

Tadeusz Grabarek (Koalicja Obywatelska) - 3503

Katarzyna Obara-Kowalska (Bezpartyjny Wrocław) - 3216

Tomasz Hanczarek (Komitet Rafała Dutkiewicza) - 3020

Mateusz Żak (Koalicja Obywatelska) - 2505

Czesław Cyrul (Komitet Rafała Dutkiewicza) - 2094

Agnieszka Kędzierska (Komitet Rafała Dutkiewicza) - 2034

Bartłomiej Ciążyński (Komitet Rafała Dutkiewicza) - 1899

Michał Piechel (Prawo i Sprawiedliwość) - 1820

Maciej Zieliński (Koalicja Obywatelska) - 1812

Bohdan Aniszczyk (Komitet Rafała Dutkiewicza) - 1794

Michał Kurczewski (Prawo i Sprawiedliwość) - 1619

Marta Kozłowska (Koalicja Obywatelska) - 1577

Jerzy Michalak (Bezpartyjny Ruch Obywatelski) - 1538

Karol Przywara (Bezpartyjny Wrocław) - 1536

Anita Wojtasik (Prawo i Sprawiedliwość) - 1525

Dariusz Mącarz (Bezpartyjny Wrocław) - 1456

Wojciech Świderski (Prawo i Sprawiedliwość)- 1431

Paweł Karpiński (Koalicja Obywatelska) - 1391

Pogrubioną czcionką zostali oznaczeni kandydaci, którzy pomimo dobrego wyniku nie zostali radnymi.

Radnymi z gorszymi wynikami zostali za to:

Agata Gwadera-Urlep (Koalicja Obywatelska) - 1376 głosów

Dominik Kłosowski (Komitet Rafała Dutkiewicza) - 1363

Jolanta Niezgodzka Koalicja Obywatelska) - 1334

Jerzy Józef Skoczylas (Prawo i Sprawiedliwość) - 1308

Michał Młyńczak (Koalicja Obywatelska) - 1308

Robert Grzechnik (Prawo i Sprawiedliwość) - 1284

Tomasz Motyka (Prawo i Sprawiedliwość) - 1091

Zobacz też

Sutryk: Chcę współpracować ze wszystkimi. Dla dobra Wrocławia