L.U.C.: Dopisuje mi szczęście, także w wersji 2.0

Dopisuje Ci ostatnimi czasy szczęście? Dopisuje - i to piękne wersy. Nawet taki cały mały busik szczęścia. Mam bardzo fajny czas w życiu. Czasem nawet myślę, że za mocno wyciskam to szczęście. Dużo chcę i bywa, że idę po bandzie, jak wtedy, w Teatrze Capitol, kiedy miałem wypadek. Wrzucam sobie za duże tempo. Pamiętam tamtą sytuację, więc planuję się trochę zatrzymać i znów zrobić mały oddech bo ostatnio jest już gęsto jak pod pachą bosmana. Szczęście sprzyja mi bardzo na wielu płaszczyznach. To teraz jeden z piękniejszych okresów w moim życiu. Jak to szczęście definiujesz? Na płycie „Good L.U.C.K” nawiązujesz do różnych zwrotów z języka angielskiego, ale luck to przecież bardziej fart. Ty dziś emanujesz szczęściem i spokojem. Szczęście traktuję jako rodzaj energii, którą musimy sami w sobie wytworzyć lub osiągnąć. Mam wrażenie, że jest pewien rodzaj szczęścia, który jesteśmy w stanie sobie wygenerować samodzielnie, i który chyba zawsze możemy mieć. Potem jest jeszcze to szczęście 2.0, które stanowi pewien dodatek. Ten dodatek przychodzi wtedy, kiedy mamy to, czego szukamy, czego chcemy, czego pragniemy w życiu. Mam poczucie, że teraz mam oba te szczęścia. Jestem szczęśliwy jako człowiek, bardzo, z tym co mam. Doceniam to wszystko. Oczywiście, wpadają momenty depresyjne, chwile, w których się porównujesz, że może mógłbyś, że nie osiągnąłeś czegoś, że ciągle chcesz czegoś nowego, że nie lubisz siebie za pewne rzeczy, ale to są absolutnie głupie, chore, ambicjonalne ego-podróże, których jestem świadom. Nie pozwalam im więc sobie tego szczęścia odebrać. A to szczęście 2.0 to życie prywatne – jest obok mnie kobieta, która mnie kocha, którą ja kocham, kolejny balans między pracą i życiem prywatnym. Myślę, że mam to, czego bardzo chciałem. Mam tę miłość w życiu oraz wspaniałych przyjaciół i coraz lepszych współpracowników - team. Tę drugą osobę. To jest ważne. I mam też drogę muzyczną, która się super rozwija. I Rebel Babel, który daje mi jakieś obłędne ilości szczęścia, jak też ogromne ilości energii zabiera. Jestem czasem tak przejechany, że dzisiaj pół dnia po mieście ze szczurem herbaty rumiankowej przy oku biegałem, bo mi jęczmień wyskoczył. Organizm jest przepracowany, ale radość i szczęście jest ogromne. Rebel Babel to też ogromna ilość nakładu czasu, pracy i logistyki. Koncerty w różnych państwach, zagraniczne festiwale, takie jak Pohoda Festival. Rebel Babel faktycznie dużo wycisnęło energii, ale też dało ogrom radości. Do tego stopnia, że kiedy zacząłem grać „Good L.U.C.K”, to nawet miałem takie smutne momenty, że stałem na scenie i szukałem tej bandy pozytywnych ludzi z dęciakami. Bo właśnie orkiestry dęte mają to coś, że człowiek się uśmiecha od razu. Dlatego tak kocham ten projekt. On jest dla mnie wielkim spełnieniem życiowym. Nie mówię, że na tym kończę. Cały czas staram się rozwijać i się uczyć. Mam jeszcze tysiąc rzeczy do nauczenia. Ale faktycznie, Rebel pochłonął ekstremalne ilości energii. Czasem nawet, gdy pojawiam się w programie telewizyjnym i się wypowiadam, to nagle zauważam, że moje słownictwo jest jakieś skleszczone, zubożałe w stosunku do lat wcześniejszych. Jak robiłem płytę „Good L.U.C.K” i byłem przed premierą, to ogarnęło mnie przerażenie, bo nie potrafiłem nauczyć się swoich tekstów na pamięć. To był objaw tego, że postarzałem się trochę fizycznie przez projekt Rebel Babel. Umysł przerabia tak duże ilości danych, że ciężko mu jest przyswoić swoje teksty. Do tego tak wiele zaczynam używać szybkiego, pragmatycznego języka, który rozwiązuje problemy, instruuje, którą orkiestrę gdzie pokierować, które nuty, jak rozwiązać problem, że mój język zubożał właśnie od ilości komend. Ale wracając, jest bardzo ciekawy czas. Z drugiej strony to też czas rozbicia na Wrocław i Trójmiasto. To powoduje wiele trudności, sporo problemów technicznych, logistycznych zwłaszcza ze staramy się trzymać wysoką jakość. To w końcu przekłada się na zdrowie, stres, na naszą ekipę, cały zespół. To też teraz mój cel: wszystko sobie poukładać. Gdybyś miał określić: gdzie jest teraz Twój dom? To Wrocław czy Trójmiasto? Trudno powiedzieć. Moje serce jest rozdarte. Wyznaję zasadę, że dom znajduje się tam, gdzie jest miłość, gdzie ludzie tworzą jakieś ognisko a to teraz tworzę w Trójmieście. Gdy mowa o przyjaciołach i energii – to absolutnie wciąż ten dom jest także tu. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Wrocławia, to czuję coś takiego: gdzie właściwie jest mój dom ? I myślę: „Wrocław, o Boże, jak cudownie!” Jadę tam i też czuję się świetnie. Lubię te zmiany - dają dystans. Do Wrocławia pozostaje sentyment, ciągle chcę tu wracać. To męczące rozdarcie, miesięcznie robię 15 tysięcy kilometrów tylko między tymi dwoma miastami. Wrocław to już zawsze będzie mój dom bo tu się narodziłem jako twórca i nigdy tego nie zapomnę. Czyli teraz możemy mówić o rozwidleniu – ale nie jaźni, tylko rozwidleniu geograficznym. Tak, a jeszcze dojdzie teraz Warszawa plus koncerty, które zaczęły się za granicą. Te skale też się zmieniają, bo nagle Pohoda Słowacja, Szwecja, Hiszpania. Tak, wszystko zyskało nowego rozmachu. Świat stał się mniejszy dla mnie, ale ja popełniam jeden błąd: cały czas lecę na starym trybie i wydaje mi się, że wszystko mogę zrobić. A raz: jestem starszy (w końcu kończę 37 lat), a dwa: te odległości są inne i skala jest inna. To nie jest koncercik, to są wielkie widowiska. A ja je gram jak koncerty, trzaskam jeden po drugim. I teraz to sobie uświadamiam czując się troszkę przejechany jak skręcony u Pana Józka na warsztacie licznik.



Dzisiaj sobie uzmysłowiłam, że „Planet L.U.C” ukazał się w 2008 roku. Wtedy też pierwszy raz rozmawialiśmy. Minęło 10 lat.



Rzeczywiście, to już dziesięć lat. Przyznam szczerze, że ostatnie dziesięć lat to kosmos. Od czasu Rebel Babel wszystko się zagęściło. Dni płyną jak sekundy. Ale wiesz, najważniejsze jest dla mnie poczucie, że cały czas się rozwijam. Nawet ten najnowszy projekt i to, że piszę muzykę na orkiestry, uczę się nut i dyrygentury. To jest dla mnie niezwykłe wyzwanie. Czuję, że cały czas idę do przodu więc czuję, że żyję. Wspominamy ostatnią dekadę, ale dla mnie to już w zasadzie – od 2002 roku - 15 lat twórczości. I mam poczucie, że właśnie teraz, po 15 latach, Rebel jest taką esencją. Wiesz, te wszystkie moje podróże w różne strony. „PyyKyCyKyTyPff”, fascynacja beatboxem (odmieniając poprawnie chyba będzie beatboksem), potem w ogóle depresja, były przecież koncerty, kiedy mało osób przychodziło, bo nikt tego do końca nie rozumiał. To było awangardowe jak ruskie sputniki. „39/89 Zrozumieć Polskę”, czyli już pierwsze takie zakusy na muzykę filmową i hip hop z orkiestrami, „Planet L.U.C.”, Rymolirydyktando, współpraca z Motion Trio, akordeony, zachwyt różnymi instrumentami oraz grupami instrumentów. I to wszystko doprowadziło do Rebel Babel jako takiego spełnienia i realizowania wszystkich poprzednich swoich doświadczeń. Mogę pisać folk, jazz, hip hop. Mogę zaprosić Macieja Obarę, Krzysia Herdzina, Whoop Group, Dagadanę i ze wszystkimi się rozumiemy. Ta orkiestra ziszcza marzenia spotkań pomiędzy gatunkami i podziałami.



Jak to się stało, że załapaliście tak świetny kontakt z Tomaszem Kotem?



To jest w ogóle śmieszna historia. Po jednej z gal PPA w Capitolu podszedłem przybić piątkę Studniakowi, Antoniak, Szafrance i wszystkim wariatom z Capitolu. Gratulowałem spektaklu i nagle podchodzi do mnie gość, który mówi: „Stary, stary, przepraszam, musiałem podejść. Wiesz, jestem absolutnym fanem. Bardzo Ci dziękuję za płytę „Planet L.U.C”. Wiesz, odmieniła nasze życie, bardzo mocno wpłynęła na moją rodzinę”. Odpowiedziałem: „Dziękuję stary, miło mi bardzo”. A wtedy moja dziewczyna mówi: „Wiesz, kto to był?”. Ja mówię: „Nie”, a ona: „To było Tomasz Kot. Ten ze „Skazanego na bluesa”. To właściwie on do mnie podszedł i podziękował za album, potem napisał mi maila, jakby był fanem. To było abstrakcyjne. A potem zaczęliśmy się kumplować. Zacząłem nadrabiać jego twórczość, a potem spotkaliśmy się na jakiś obiad i okazało się, że jest jak kumpel ze szkolnej ławki - absolutnie bratnia dusza. To, że on zrozumiał moją muzykę tak dobrze, nie było przypadkiem. Okazało się też, że ja go doskonale rozumiem jako człowieka. I tak to się zaczęło. Bywałem u nich w domu, wymyślaliśmy scenariusze, idiotyzmy i potem był taki czas, że kiedy zrobiłem solówkę, to pomyślałem: „zrobię ją z ludźmi, z którymi czuję flow - z kumplami aktorami”. Wiesz, teraz niestety świat muzyczny zrobił się taki strasznie skomercjalizowany. Każdy zajęty, każdy po sześć featuringów, cztery płyty naraz… Każdy przesadnie zasuwa bo ciężej wyżyć z muzyki. Zatraca się radość gdzieś - robi się zimny jak bąki dziadka Mroza biznes.

Bardzo mnie to wszystko zniesmaczyło, że to jest takie zapędzone. I dlatego tym bardziej cenię to, że w przypadku „Good L.U.C.K” to wyszło tak naturalnie. Spotkaliśmy się i mówię: „chodź, zrobimy numer o tym i o tym”. Zaczęliśmy coś wymyślać, potem zaproponowałem, żeby Tomasz zrobił numer, jak tylko gwiżdże albo utwór, który jest piłkarską relacją z pierwszej połowy płyty – nie płyty boiska, tylko płyty muzycznej. On dorzucił swoje super pomysły plus wykonania. Było trochę tak jak w przypadku „Planet L.U.C. Po tych wszystkich refleksjach, po „PyyKyCyKyTyPff”, po mrocznym okresie z „O miłości apdejtowanej selfie” wróciłem nastrojem do „Planet L.U.C”. To było dla mnie wyjątkowe i dziecięce.



Muzyczna droga zatoczyła pętlę.



Zgadza się. Wiesz, w końcu życie to wzloty i upadki a cała natura to cykl pętli.



A co z utworem „Czajnik” - czyli tym, w którym Tomasz Kot gwiżdże, a „dźwięk na końcu sugeruje odrzucenie kurka”. To też metafora? Wiesz, odrzucenie kurka jako coś, co się w życiu przegotowało, nie wytrzymało ciśnienia i trzeba zacząć od nowa…



Powiem Ci tak: nie będę zdradzał. Zostawmy mgiełkę niedopowiedzenia, czy to jest zwykły suchar, czy też zawarliśmy tam jednak trochę głębszą myśl.



Wspomniałeś, że Tomasz Kot to nie przypadek. Uważasz, że w życiu nie ma przypadków? Wierzysz w przypadki czy w przeznaczenie?



Teraz jestem na takim etapie, że nie potrafię Ci na to pytanie odpowiedzieć. Nie pamiętam, jak to jest. Kiedyś rozkminiałem ten cały determinizm. Dziś mam wrażenie, że życie daje różne sytuacje, na które nie mamy wpływu. Ale chyba najbliżej jest mi do tego, o czym mówiłem na płycie „Kosmostumostów”, czyli 34 procent. Są przypadki – 33 procent, są czyny innych osób – 33 procent i jesteśmy my z naszymi czynami, marzeniami, ostrożnością – i to jest te 34 procent. Nasze marzenia, misje, wizje, nie są w stanie przeciwstawić się przypadkom plus działaniom innych ludzi. Ale symbolicznie mają jednak wartość większą niż każda z tych pojedynczo.



Pozostańmy na moment przy filozofii życia. Kiedy czyta się Osho czy wspominanego przez Ciebie niejednokrotnie Stephena Hawkinga, to można dojść do wniosku, że każdy człowiek przechodzi przez etap buntowania się przeciwko temu, co go spotyka, etap wewnętrznej walki i niezgody, po czym sztorm ustaje i następuje taka faza akceptacji i przyjmowania tego, co przynosi los. Tak czułeś przy Rebel?



Przy Rebel nie, bo to jest akurat projekt rebeliancki - także po to, by nigdy nie zgasł we mnie ten bunt - bo bunt to zwykle rozwój. My buntujemy się tam przeciwko wielu niesprawiedliwościom, podziałom, nienawiści, nietolerancji. Buntujemy się także przeciwko zanikaniu słabszych kultur. Pokazujemy muzyką Henryka Warsa czy Kuźniaka, która dla wielu ludzi pozostaje już nieznana, bo znają muzykę z „Gry o Tron”. Taka jest siła anglosaskiej kultury. Nasza sobie z tym nie radzi. Ale właśnie „Good L.U.C.K” jest płytą, która ma ten ZEN. Tam osobiście jako człowiek jestem na etapie dużej akceptacji, na pewno większego spokoju. A Rebel Babel jest projektem stale wojującym.



Czyli jest w Tobie ten spokój, harmonia, akceptacja?



Jest!



Jakie plany na zimowe wakacje?



Kiedy już planujesz odpocząć i chcesz sobie zrobić dłuższe wakacje, to nagle dostajesz propozycję koncertu w Stanach Zjednoczonych – to jest właśnie absurd życia. Tak właśnie z nami jest. Generalnie planuję zawiesić koncertowanie w Polsce na jakiś czas, od grudnia ograniczyć bardzo mocno. Jednym z ostatnich koncertów będzie prawdopodobnie koncert w Radiu RAM, który jest przygotowany przez Możdżera. A później przez dłuższy czas nie będę grał, może nawet pół roku. W tym czasie chciałbym do Azji pojechać znowu, ale też przygotowujemy koncert w USA. Na pewno podróże, zgłębianie siebie, zbudowanie struktur na nowo, żeby był większy komfort dla wszystkich muzyków, którzy biorą udział w projekcie Rebel Babel. Jesteśmy wielkim przedsięwzięciem, które zaangażowało już 7 tysięcy ludzi, a nie mamy żadnej instytucji, żadnych stałych dotacji, żadnego ugruntowania. Radzimy sobie od – do i chciałbym to trochę zmienić, bo to zbyt duży koszt zdrowotny i psychiczny. Ale ogólnie jest cudownie!



Pozostaje mi tylko powiedzieć: Good luck, Lucu! Dzięki za rozmowę.

Dziękuję!