21 maja Akademia Smaku Sokołów organizuje we Wrocławiu warsztaty kulinarne w stylu włoskim. My mamy dla was konkurs, w którym możecie wygrać zaproszenie.



Weź udział w konkursie i wygraj zaproszenie na warsztaty

Co zrobić, aby je zdobyć?

Opisz swoje popisowe danie, które przygotowujesz dla siebie i przyjaciół. W opisie wskaż co najmniej jeden konkretny produkt marki Sokołów. Przepis wyślij na maila na maila



Jury nagrodzi najciekawszy przepis, którego autor otrzyma zaproszenie. Jury przyzna również dwa wyróżnienia, których autorzy otrzymają zestaw produktów od marki Sokołów.



Warsztaty odbędą się 21 maja, o godz.14.00 w Burda Food Center



Konkurs trwa do 18 maja, do godz. 23.59



Regulamin konkursów >>



