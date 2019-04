Lubisz kuchnię naszych południowych sąsiadów? Oto wiosenne festiwale kulinarne w Czechach

Wiosenne festiwale kuchni czeskiej

Festiwal serków ołomunieckich

W Ołomuńcu w weekend 27-28 kwietnia spotkają się amatorzy tradycyjnych serków. Oprócz degustacji, na gości czekają liczne atrakcje, między innymi występy zespołów folklorystycznych z regionu Hany, pokazy kulinarne i program dla dzieci. Polecamy przy okazji odwiedzić muzeum serków w Lošticach, gdzie zapoznamy się z procesem produkcji tych regionalnych przysmaków, a także niezwykłą serową cukiernię w Ołomuńcu. (www.tvaruzkovyfestival.olomouc.eu/pl)

Święto Znojma

Na tradycyjne święto miasta zaprasza Znojmo od 1 do 18 maja. W programie uroczystości nie zabraknie degustacji miejscowych smakołyków i wina z tutejszych winnic oraz barwnego programu rozrywkowego i kulturalnego. Zabytkowe Znojmo, ulokowane nad rzeką Dyją, należy do najpiękniejszych miast południowych Moraw. Warto zwiedzić tutejszy zamek, wieżę ratuszową, rotundę św. Katarzyny, kościół św. Mikołaja, klasztor Louka i podziemia miejskie, należące do najdłuższych w swoim rodzaju w Czechach. Zaczęto je budować pod średniowiecznym miastem w XIV wieku w celu ochrony mieszkańców przed najeźdźcami. W podziemiach mieszkańcy mogli ukrywać się nawet przed dłuższy czas – były tam otwory wentylacyjne, piece połączone z kominami w domach mieszczańskich, wykopano także kilka studni. (www.znojemskabeseda.cz/en)

Hradecki Smak Wiosny

W królewskim mieście Hradec Kralove 4 maja zagości tradycyjny festiwal dobrej kuchni Smak Wiosny, jedna z dwóch największych imprez kulinarnych w mieście (druga to Smak Jesieni). Centrum miasta zmieni się w oazę gastronomiczną. Goście posmakują specjałów kuchni czeskiej i zagranicznej. Nie zabraknie bogatego programu kulturalnego: wystąpień muzycznych, przedstawień teatru kukiełkowego i wielu innych atrakcji. W ramach imprezy odbędzie się także Chilli festiwal Mechov, który z pewnością zadowoli amatorów pikantnych smaków. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Na jesienną edycję imprezy organizatorzy zapraszają 21 września.

Hradec Králové jedno z najstarszych miast czeskich, wyróżnia się wyjątkową koncepcją urbanistyczną z pierwszej połowy XX wieku. Miasto leży około 50 km od Kudowy-Zdroju, u zbiegu rzek Łaby i Orlicy. Jest ważnym ośrodkiem życia kulturalnego regionu, z bardzo bogatą historią. Pierwsza pisemna wzmianka o mieście znajduje się w dokumencie wydanym przez króla Ottokara z dynastii Przemyślidów w roku 1225. Na początku XIV wieku staje się miastem posagowym czeskich królowych. Szczególny rozkwit Hradca Kralovego nastąpił za panowania królowej Elżbiety Ryksy. Z jej inicjatywy zbudowano między innymi gotycki kościół Św. Ducha, podniesiony później do rangi katedry. W okresie renesansu, kiedy w Hradcu Kralovem działało wielu krajowych i zagranicznych architektów, powstała druga dominująca budowla – Biała Wieża. Na uwagę zasługuje także barokowy kościół Wniebowzięcia NMP czy monumentalny budynek Muzeum Czech Wschodnich, wzniesiony w latach 1909-1912 według projektu Jana Kotěry. Miłośników architektury zainteresują także budynki zaprojektowane przez jednego z najwybitniejszych czeskich architektów i urbanistów XX wieku Josefa Gočára.

Garden Food Festival

Przysmaków przygotowanych przez najlepszych szefów kuchni spróbujemy podczas cyklu imprez pod nazwą Garden Food Festiwal, które zagoszczą wiosną i latem w kilku miastach czeskich (w Rožnovie pod Radhoštěm 25-26.05, w Ostrawie 27-28.05, w Uherskim Hradišťu 31.08.-01.09 i w Ołomuńcu 28-29.09). Oprócz potraw regionalnych, na smakoszy czekają także egzotyczne specjały. Organizatorzy szykują ciekawy program towarzyszący, między innymi warsztaty dla dzieci i dorosłych, wystąpienia muzyczne i pokazy kulinarne. (www.gardenfoodfestival.cz)

Festiwal M.D. Rettigovej

Litomyšl, miasto rodzinne słynnego kompozytora czeskiego Bedřicha Smetany, zaprasza 18-19 maja na Festiwal Gastronomiczny Magdaleny Dobromiły Rettigovej. Nawiązuje on do postaci legendarnej kucharki. Spędziła ona w tym mieście ostatnie lata swego życia, była aktywną działaczką społeczną, prowadziła naukę gotowania i prac domowych dla kobiet i dziewcząt, jak również czytania i literatury czeskiej. W czasie festiwalu restauracje w mieście i okolicy będą oferować specjalne menu według dawnych przepisów M. D. Rettigovej. Na gości czekają także konkursy i imprezy kulturalne. (www.gastroslavnosti.cz)

źródło: Czeska Centrala Ruchu Turystycznego – CzechTourism