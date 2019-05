Łowcy głów złapali groźnego przestępcę. Przeczytaj o akcji policji

Jak wynikało z ustaleń, poszukiwany mógł ukrywać się na terenie pow. kłodzkiego. Sprawą zajęli się policyjni "łowcy głów" z wrocławskiej komendy wojewódzkiej. Poszukiwany obywatel Kazachstanu prowadził zakonspirowany sposób życia, a jego „kryjówka” była ciężka do zlokalizowania. W swoim zachowaniu unikał on kontaktu z osobami postronnymi, starał się, aby miejsce w którym się ukrywał, wyglądało na niezamieszkane.

Federalna Policja Kryminalna Niemiec zwróciła się do Punktu Kontaktowego ENFAST KGP (europejskiej sieci zespołów poszukiwań celowych) z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zatrzymania poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania obywatela Kazachstanu. Mężczyzna poszukiwany był przez Zespół Poszukiwań Celowych w Bawarii za przestępstwa poważnych kradzieży dokonywanych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa miała na swoim koncie kradzieże na terenie Niemiec pokaźnej liczby części samochodowych, gdzie łączną wartość strat szacowano na blisko 2 mln Euro.

Policjanci z wrocławskiej komendy wojewódzkiej na co dzień zajmujący się poszukiwaniami najgroźniejszych przestępców zatrzymali ob. Kazachstanu poszukiwanego przez niemiecką policję za udział w grupie, która ma na swoim koncie kradzież elementów samochodowych o wartości 2 mln Euro. Do zatrzymania doszło w kryjówce, jaką zorganizował sobie mężczyzna w jednej z miejscowości na terenie powiatu kłodzkiego.

Szeroko zakrojone działania przeprowadzone przez funkcjonariuszy Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przy współpracy z niemieckimi i czeskimi organami ścigania, doprowadziły do ustalenia miejsca przebywania poszukiwanego. Mężczyzna został zatrzymany na terenie posesji w jednej z miejscowości w powiecie kłodzkim, która stanowiła jego kryjówkę. Poszukiwany był całkowicie zaskoczony obecnością policjantów. Po zatrzymaniu trafił do policyjnego aresztu.

Źródło: KWP we Wrocławiu