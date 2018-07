"Moja kochana, Mała Edith! [...] Jak się czuje moje Serduszko? Mam nadzieje, że pomimo złego czasu, czujesz się dobrze. To mogę na szczęście o sobie powiedzieć, jeżeli tak dalej zostanie, to mogę być szczęśliwy. Właśnie pod wpływem emocji zrobiłem kleks. Przepraszam cię za to." Tak rozpoczyna się jeden z wielu listów miłosnych, które Gerhard Dinter pisał do swojej ukochanej Edith Bittner. Korespondencję dwójki kochanków z Nowej Rudy przez przypadek znaleziono kilkanaście lat temu w jednym z mieszkań w Nowej Rudzie. Tak zaczyna się historia poszukiwań, która trwa do dziś. Przewodzi jej Łukasz Kazek, mieszkaniec Walimia.





-Wiemy, że Gerhard Dinter nie przeżył wojny. Zmarł w październiku 1944 roku wskutek odniesionych ran w szpitalu wojennym - mówi Łukasz Kazek. Pochowano go na cmentarzu w Kleve w Niemczech, niedaleko granicy z Holandią. Edith poszukiwacze nigdy nie znaleźli. Wiadomo natomiast, że wyszła za mąż i zmieniła nazwisko.



Moja kochana, Mała Edith! [...] Jak się czuje moje Serduszko? Mam nadzieje, że pomimo złego czasu, czujesz się dobrze. To mogę na szczęście o sobie powiedzieć, jeżeli tak dalej zostanie, to mogę być szczęśliwy. Właśnie pod wpływem emocji zrobiłem kleks. Przepraszam cię za to. Co u ciebie jeszcze słychać? Bardzo za tobą tęsknie, ale muszę zrezygnować z urlopu. [...] Już nie wierzę, że kiedyś dostanę urlop. Tyle razy się rozczarowałem. Chyba chodzi za mną pech. Ale mam nadzieję, że niedługo dostanę od ciebie piękny list. Poczta musi w końcu mnie dostrzec.[...] Znów oczekuje się ode mnie zbyt wiele, stawiając takie pytania i taką odpowiedzialność. Ja mam tylko ciebie i tylko ty zajmujesz mnie przez cały czas. Mówiłem ci to wiele razy. Niestety w najbliższym czasie nie mam szans na dostanie urlopu. [...] Znów minęła kolejna godzina, muszę zobaczyć "co robi moja poczta". W końcu idę do łóżka, albo prawdę powiedziawszy, rzucę się na moje legowisko. Dobranoc i jeszcze jeden pocalunek na dobranoc wysyłam ci. Twoj GeRD - fragment listu Gerharda do Edith



Na początku Łukasz Kazek nie dysponował niczym, poza listami, które trudno było rozszyfrować. Pisane były w języku niemieckim, który różni się od współczesnego. - Każdy list trzeba zeskanować i wysłać do byłego mieszkańca tych ziem, który zna ręczne pismo, tak zwany szlif. Dopiero on przepisuje mi to na czcionkę komputerową, którą ja znając niemiecki jestem w stanie przetłumaczyć - mówi Łukasz Kazek. - Ludzie, którzy mi pomagają, mają powyżej osiemdziesięciu lat. Więc trwa to długo.



Poszukiwania zakochanej pary rozpoczęły się kilkanaście lat temu, kiedy jeden z mieszkańców Nowej Rudy przekazał Kazkowi znalezioną w skrzyni korespondencję dwójki kochanków, których rozdzieliła wojna. Edith została w mieszkaniu przy SA Strasse (dziś Bohaterów Getta), a Gerhard został oddelegowany do walki na froncie wschodnim. Zanim rozpoczęła się zawierucha, planowali wziąć ślub. Swoje marzenia musieli odłożyć na koniec wojny. Dziś już wiemy, że romans nie zakończył się typowym dla amerykańskiego kina happy endem.

