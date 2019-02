Liga Europy. Milik i Zieliński oklaskiwani po meczu z Zurychem

Milik już w 12. minucie obsłużył świetnym podaniem Lorenzo Insigne. Niecałe dziesięć minut później do siatki trafił Jose Callejon i pewnym stał się awans Napoli do 1/8 finału Ligi Europy. Mimo że Szwajcarzy strzelili jednego gola, to we Włoszech będą musieli odrobić jeszcze większe straty. Trzecie trafienie Napoli dał Piotr Zieliński.

"Repubblica" wierzy, że Liga Europy to trofeum możliwe do zdobycia, a awans do 1/8 finału już stał się faktem. Żurnaliści "Sky Italia" również są tego samego zdania. Rewanż 21 lutego o 18.55. "To nie był urlop, a odświeżająca podróż" - opisali w "La Gazetta dello Sport" delegację piłkarzy Napoli w Szwajcarii, dodając, że jedynym mankamentem włoskiego zespołu jest obecnie brak rotacji w defensywie.

"Bardzo wielki wynik, przy bardzo małym wysiłku" - napisali w "tuttonapoli.net". Dziennikarze portalu uznali, że najlepszym graczem spotkania w Zurychu był Piotr Zieliński, chwaląc go nie tylko za gola. Arkadiusz Milik i "Zielu" byli zdaniem włoskich dziennikarzy głównym napędem Napoli w Zurychu. Portal "calciomercato.com" dał Zielińskiemu notę 7,5, najwyższą w zespole. "Whoscored.com" uznał, że od "Ziela' lepszy był tylko Callejon. W ocenach tuż za polskim pomocnikiem jest Arkadiusz Milik, któremu wytyka się kilka okazji, w których mógł zachować się lepiej.