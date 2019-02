Lidl wraca na ulicę Braniborską (TERMIN, ZDJĘCIA)

Przyczyną rozbiórki "starego" Lidla był zły stan techniczny budynku.

- Rozwój sieci jest jednym z głównych celów naszej strategii. Zależy nam na tym, aby nasze sklepy były nowoczesne, korzystały z ekologicznych rozwiązań oraz były funkcjonalne i wygodne dla klientów. Ponowne otwarcie sklepu Lidl przy ulicy Braniborskiej we Wrocławiu nastąpi pod koniec listopada. Szerokie alejki sklepowe, ergonomiczne wnętrza, prezentacja produktów dostosowana do potrzeb klientów, liczne miejsca parkingowe – to zmiany, które zwiększyły komfort dokonywania zakupów w sieci Lidl - informuje Aleksandra Robaszkiewicz, communications manager z Lidl Polska.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy niemiecka sieć otworzyła dwa nowe sklepy we Wrocławiu - przy ulicy Daktylowej na Stabłowicach i przy ul. Parafialnej na Ołtaszynie. Kolejny sklep Lidla powstanie zapewne przy ul. Buforowej, obok skrzyżowania z ul. Konduktorską. Lidl kupił tam działkę od miasta w drodze licytacji. Zakupiona przez Lidl działka za 6,5 mln zł ma 14 107 m kw.