Lidl po Black Friday. Jakie hity? Klasyka marki Wittchen: torebki, portfele i paski. Co, gdzie, kiedy i za ile? [zdjęcia]

35 unikalnych wzorów skórzanych torebek, 16 modeli eleganckich, skórzanych rękawiczek, 13 rodzajów skórzanych pasków oraz aż 33 fasony stylowych portfeli – taką świąteczną niespodziankę przygotowała firma Wittchen dla klientów sklepów Lidl. Już od soboty, 1 grudnia, we wszystkich sklepach sieci dostępna będzie wyjątkowa kolekcja skórzanej galanterii, która jest idealną propozycją na świąteczny prezent.

Ponadczasowa klasyka powraca do lidla – świąteczna oferta galanterii Wittchen

Początek grudnia to czas powrotu do sklepów Lidl skórzanych produktów renomowanej marki Wittchen. Tym razem w ofercie sieci znajdzie się wyjątkowa i ekskluzywna galanteria skórzana, która będzie idealna jako świąteczny upominek dla bliskich. W tej edycji pojawią się również stylowe, małe torebki wykonane z takich skór jak m.in.: luksusowa Nappa, stylizowana na jaszczurkę skóra Lizard, wielowymiarowa Strippe czy efektowna Saffiano.

Różnorodność wzorów, kolorów oraz rodzajów naturalnej, włoskiej skóry pozwoli każdemu wybrać idealny model – dla siebie lub na prezent dla bliskich. W najnowszej ofercie marki Wittchen znajdą się ekskluzywne męskie i damskie paski (79 zł/1 szt.), portfele (159 zł/1 szt.), rękawiczki dla niej i dla niego (89 zł/1 szt.), a także damskie torebki (189 zł/1 szt.).

„Powrót galanterii Wittchen do sklepów Lidl na początku grudnia to już niemal tradycja. Eleganckie torebki, stylowe portfele, gustowne rękawiczki czy praktyczne paski – to wspaniałe pomysły na mikołajkowy prezent. Wiele osób w najbliższych dniach rozpocznie poszukiwanie świątecznych inspiracji. Pragniemy więc wraz z marką Wittchen zaproponować naszym konsumentom jednocześnie praktyczne i eleganckie pomysły, które zaskoczą bliskich – a takie z pewnością są produkty polskiej marki Wittchen” – zaznacza Aleksandra Robaszkiewicz, Communications Manager Lidl Polska.

„Cieszymy się, że nasza współpraca z siecią Lidl jest wciąż kontynuowana, nieprzerwanie od 2012 r. Dzięki niej udało nam się dotychczas stworzyć szereg nowych miejsc pracy. Jak dotąd zaprezentowaliśmy klientom sklepów Lidl już 13 naszych skórzanych kolekcji. Jest nam miło, że nadal cieszą się one tak dużym zainteresowaniem. Tym razem proponujemy pomysły na świąteczny upominek. Dla tych, którzy wciąż zastanawiają się co podarować bliskim, przygotowaliśmy stylowe pomysły na prezent, który z pewnością posłuży przez lata” – podkreśla Monika Wittchen, Wiceprezes Zarządu Wittchen SA.

Kolekcja skórzanej galanterii Wittchen dostępna będzie od soboty 1 grudnia we wszystkich sklepach Lidl.

