Licznik wykolejeń we Wrocławiu. Od początku roku ponad 300 wykolejeń, awarii i wypadków

Bezpartyjny Wrocław zaprezentował dziś wrocławski licznik wkolejeń. Działacze przekonują, że w ten sposób chcą pokazać jaka jest stawka wyborów samorządowych.

- Od początku roku do końca sierpnia we Wrocławiu doszło do 303 wkolejeń, awarii i wypadków z udziałem taboru tramwajowego we Wrocławiu. 64% wkolejeń nastąpiło z powodu złego stanu torowisk. To efekt wielu lat zaniedbań. Torowiska nie popsuły się w ciągu roku, to jest skutek oszczędzania na naszym bezpieczeństwie - informuje Bezpartyjny Wrocław, który dane o wykolejeniach uzyskał od MPK.

Działacze obiecują, że będą chcieli, aby w 2019 roku przeznaczyć wielokrotnie wyższą kwotą na szybką poprawę stanu torowisk.

- Dzisiaj 12 mln, które przeznaczane są na ten cel pozwala na utrzymanie torów i niewielkie remonty. Wrocław wydaje na komunikację publiczną mniej niż Gdańsk, Poznań czy Kraków. Na bezpieczeństwie Wrocławian nie będziemy oszczędzać. Pokażmy czerwoną kartkę tym, którzy przez ostatnie lata do tego doprowadzili - mówi Patryk Hałaczkiewicz.