Lewica liczy na dobry wynik w niedzielnych wyborach

KKW SLD Lewica Razem podsumowała swoją kampanię wyborczą. Lewica wystawiła mocne listy we wszystkich pięciu okręgach do Sejmiku na terenie Dolnego Śląska. Jest to najprawdopodobniej najsilniejsza lista z byłymi parlamentarzystami na czele. Liderami list w okręgach wyborczych są: Marek Dyduch, Ryszard Zbrzyzny oraz Wincenty Elsner – byli posłowie, Józef Kusiak – były prezydent Jeleniej Góry oraz Arkadiusz Sikora – były radny Wrocławia.

Program społeczno-polityczny

Generalnym postulatem programowym KKW SLD LEWICA RAZEM jest zwiększenie środków finansowych na świadczenia socjalne dla osób starszych i młodych rodzin. Lewica postuluje bezpłatne przejazdy dla seniorów i młodzieży szkolnej komunikacją publiczną oraz bezpłatne miejsca w żłobkach i przedszkolach.

Program dla regionu

Odzwierciedleniem postulatów politycznych i programowych KKW SLD LEWICA RAZEM są propozycje wyborcze do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego prezentowane przez liderów okręgów wyborczych. W okręgu wrocławskim Lewica proponuje dokończenie budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, budowę 10 tysięcy bezpłatnych miejsc parkingowych we Wrocławiu oraz nowego szpitala onkologicznego dla mieszkańców Wrocławia i całego województwa.

W okręgu podwrocławskim, rozwój kolei aglomeracyjnej, co spowoduje udogodnienie dojazdu mieszkańcom miejscowości podwrocławskich do szkół i miejsc pracy; zwiększenie wykorzystania potencjału współpracy małych i średnich firm z wielkimi firmami ze specjalnej strefy ekonomicznej.

W okręgach wałbrzyskim oraz jeleniogórskim Lewica proponuje zwiększyć nakłady na zrównoważony rozwój województwa w oparciu o infrastrukturę. Szczególnie poprawienie komunikacji drogowej poprzez przebudowę drogi nr 8 (Wrocław – Kłodzko) i drogi nr 5 (Wrocław - Jelenia Góra); dynamiczny rozwój turystyki w subregionach wałbrzyskim i jeleniogórskim.

W okręgu legnickim priorytetem jest likwidacja „podatku miedziowego” wyprowadzającego bezpowrotnie z naszego regionu rocznie ponad 1.5 mld złotych. Ogranicza to możliwości inwestycyjne KGHM i stworzenie w przyszłości nowych miejsc pracy; ograniczenie wpływów do budżetu województwa kilkudziesięciu mln złotych rocznie.

KKW SLD LEWICA RAZEM stanowczo sprzeciwia się centralizacji państwa. Przed wyborami samorządowymi zobowiązuje się, że zrobi wszystko, by polskie gminy, powiaty i województwa były silne i kompetentne. Dlatego hasło wyborcze lewicy to „Silny samorząd, demokratyczna Polska”.