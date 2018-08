Połowa wakacji już za nami, a Ty wciąż nie wybrałeś miejsca, gdzie w tym roku spędzisz urlop. Jak co roku większość Polaków decyduje się na wyjazd nad morze, jednak warto sprawdzić, co w tym roku oferuje wciąż nieodkryte południe Polski, np. Szklarska Poręba. Koncerty, warsztaty i spektakle – to nie jedyne atrakcje, które odbywają się przez całe lato w Norweskiej Dolinie.

Norweska Dolina to kompleks dziewięciu ekskluzywnych willi architektonicznie odwołujących się do spuścizny Wikingów, znajdujących się na terenie historycznej Doliny Szczęścia i Miłości. W każdej willi znajdują się w pełni wyposażone, luksusowe apartamenty z serwisem hotelowym, mające unikalny charakter. To nie tylko miejsce łączące norweską naturę i relaks, to miejsce, w którym człowiek spotyka się z pięknem natury. Architektura, stworzona na wzór norweski, wzbogacona została o rozwiązania ekologiczne i energooszczędne, co przesądza o niepowtarzalnej atmosferze tego miejsca na hotelowej mapie Polski. W wikingowym miasteczku można zatrzymać się i nabrać sił na kolejne miesiące pracy, dlatego Norweska Dolina jest idealnym miejscem na spędzenie wymarzonego urlopu.Wakacje w Norweskiej Dolinie są pełne atrakcji: warsztatów improwizacji, jogi czy sportowych. Oprócz tego urlopowicze mogą zrelaksować swoje ciało w strefie wellness, w której do dyspozycji są basen, jacuzzi, trzy rodzaje saun, ścieżka Kneippa czy wiadro Bosmana. Dodatkowo znakomici i wykwalifikowani specjaliści zapraszają na terapię manualną, w tym terapię powięzi. Na dzieci w tym czasie czeka Kraina Smoków, w pełni wyposażona sala zabaw, z której nie chce wyjść żadne dziecko. W każdy sobotni wieczór w Klubie Wieczornym, znajdującym się na terenie kompleksu, odbywają się kameralne koncerty finalistów popularnych polskich programów muzycznych, którzy swoim występem umilą gościom wieczór. W klubie do dyspozycji gości są również piłkarzyki, bilard, kręgle czy gry video, a gdy po intensywnej zabawie poczują się spragnieni, na drinka zaprosi barman, który specjalnie dla nich przygotuje przepyszne koktajle.Rozrywka to nie wszystko, ważne jest również smaczne jedzenie. W nowo otwartej restauracji „Piąta Pora Roku” zakosztujesz wspaniałej kuchni, oferowanej przez najlepszych szefów kuchni, którzy przygotowują potrawy z lokalnych i świeżych produktów. Mistrz Cukiernictwa zaprosi gości na znakomite desery, które jak sam mówi są jak biżuteria – nie tylko wyśmienicie smakują, ale również ujmują formą artystyczną na talerzu. Kulinarna uczta, którą oferują z pewnością każdemu zapadnie w pamięci na długo.Będąc w Szklarskiej Porębie obowiązkowo należy udać się na spacer po urokliwych Karkonoszach. Wycieczka do Karkonoskiego Parku Narodowego, wodospadu Kamieńczyk czy do Parku Dinozaurów. Jednak to nie jedyne wspaniałe miejsca, które warto zobaczyć będąc na Dolnym Śląsku! Wspaniała przyroda, piękne plenery, majestatyczne góry i wyjątkowa, inspirująca atmosfera to powody, dla których warto odwiedzić Norweską Dolinę w Szklarskiej Porębie.Pozwól sobie na prawdziwy relaks i odrobinę spokoju. Wycisz się w wikingowym miasteczku Norweskiej Doliny, w przepięknej malowniczej scenerii górskiego krajobrazu, który sprawi, że Twój urlop będzie naprawdę niezapomniany.Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Norweskiej Doliny: www.aparting.pl