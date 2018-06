Jutro, 14 czerwca, we Wrocławskim Centrum Kongresowym koło Hali Stulecia zorganizowany zostanie koncert Snowmana. To pierwsza impreza w ramach drugiej odsłony cyklu "Let's Play!".

Kolejne trzy koncerty w ramach cyklu "Let's Play" odbędą się jesienią tego roku, na przełomie października i listopada.Cykl "Let's Play" ma się składać z czterech koncertów i tak będzie co roku. Na scenie WCK zobaczymy artystów z nurtu muzyki elektronicznej i alternatywnej. Będą to muzycy, którzy w świecie mainstreamowym nie są jeszcze bardzo znani, za to robi się o nich coraz głośniej.Pierwsze koncerty z cyklu "Let's Play" zorganizowano już w ubiegłym roku. Zagrał m.in. Skalpel i Tricky. Snowman otwiera w tym roku drugą odsłonę cyklu "Let's Play".Okazuje się, że Snowman, który wystąpi jutro w WCK nie ma zbyt wielu wymagań. Co innego było w przypadku Tricky'ego, który - jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy - poprosił o przygotowanie... kilograma awokado.Wiadomo, że artyści, którzy wystąpią jesienią, będą mieli wtedy trasy koncertowe, a jesień we Wrocławskim Centrum Kongresowym będzie mocno elektroniczna. Nazwy kolejnych zespołów podane zostaną w ciągu miesiąca.Koncert Snowmana rozpocznie się 14 czerwca o godz. 20.00. Bilety są w cenie od 39 złotych. Snowman wystąpi również w tym roku na festiwalu w Jarocinie (zob. zdjęcie).