Leonidy 2018. Dziś w nocy deszcz meteorów! [GDZIE OGLĄDAĆ LEONIDY]

LEONIDY 2018 - RÓJ METEORÓW

Leonidy to najszybszy znany rój meteorów. Ich prędkość w atmosferze ziemskiej dochodzi nawet do 72 km/s. Po raz pierwszy to zjawisko na niebie zaobserwowano w 1833 roku w Ameryce Północnej, gdzie odnotowano prawie 26 700 meteorów na godzinę. Z kolei w 1966 roku w roju było już 140 tysięcy meteorów!

Listopadowy deszcz meteorów trwa około dwóch tygodni, ale kumulacja następuje w drugiej połowie listopada. Zdaniem astronomów największy spektakl czeka nas dziś koło północy!

GDZIE OGLĄDAĆ LEONIDY

Gdzie i jak ogląać Leonidy? Deszcz meteorów powinniśmy podziwiać z dala od miejskiego zgiełku i świateł z latarni. Najlepiej wyjechać za miasto lub poszukać dla siebie miejsca w okolicy wałów, gdzie jest więcej odkrytego nieba. Można też zabrać lornetkę, ale Leonidy będą widoczne gołym okiem.

Zobacz też: "Ławica" meteorów rozświetliła niebo nad Wielką Brytanią. Zobacz deszcz leonidów w zeszłym roku klatka po klatce