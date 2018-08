Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało raport dotyczący imion nadawanych dzieciom w pierwszej połowie 2018 r. Większość Polaków ceni sobie tradycję. TOP najpopularniejszych imion od kilku lat się nie zmienia. Zaskakują jednak pomysły rodziców, którzy chcą iść własną drogą. Niektóre imiona wybrane przez rodziców w 2018 r. mogą wprawić w osłupienie!

Na podium bez zaskoczenia



Zestawienie dotyczące najpopularniejszych imion męskich nie zaskakuje. Podium wygląda tak, jak w zeszłym roku. Najpopularniejszym imieniem męskim wybieranym przez rodziców w Polsce jest Antoni. Zaraz za nim, na drugim miejscu, plasuje się Jakub. Podium zamyka imię Jan.



TOP 3 imion żeńskich też niewiele się zmieniło. Inna jest jedynie kolejność (drugie miejsce zostało pierwszym, a pierwsze drugim). W 2017 r. najpopularniejszym imieniem nadawanym dziewczynkom była Julia. W 2018 r. jest to Zuzanna. Na trzecim miejscu plasuje się Zofia.



Kochamy tradycję, ale z nutką nowoczesności



Rodzice w Polsce decydują się na dość tradycyjne imiona – niegdyś traktowane wręcz jako „babcine”. Od pewnego czasu wysokie pozycje w rankingu zajmują m.in. takie imiona, jak: Zofia, Hanna, Maria, Antonina. Z drugiej strony wysoko w zestawieniu plasują się też imiona kojarzone jako nowoczesne, w tym: Amelia (9. pozycja w rankingu) i Oliwia (10. pozycja w rankingu).



Podobny trend można zauważyć w zestawieniu dotyczącym imion męskich. Nowo narodzeni chłopcy w Polsce często dostają imiona tradycyjne. Oprócz Antoniego, Jakuba i Jana popularne są m.in.: Franciszek, Stanisław i Ignacy.



Oryginalność to twoje drugie imię



Druga strona medalu to rodzice, którzy stawiają na oryginalność. Ich wyobraźnia w nazywaniu własnych dzieci nie zna granic. W tegorocznym zestawieniu pojawiło się sporo imion związanych z pop-kulturą. Polacy nadają dzieciom imiona związane z ich ulubionymi postaciami z seriali lub kreskówek. Do tego typu imion można zaliczyć: Elif, Malenę, Dextera, Robina lub Ragnara.





