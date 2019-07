Lato zamknięte w słoiku

Lato i jesień są najlepszym czasem na przygotowanie zimowych zapasów. Z jednej strony mamy bogactwo soczystych owoców: wiśni, truskawek, malin, brzoskwiń, jabłek czy gruszek. To także czas dojrzewania licznych warzyw, takich jak chociażby ogórki, pomidory czy papryki. Wiele osób nie wyobraża sobie zimy bez przetworów z dyni czy zebranych wczesną jesienią grzybów. Domowe weki to dobry sposób na przechowanie wakacyjnych smaków i cieszenie się nimi w długie zimowe wieczory.

Witaminy na zimę

Przetwory owocowo-warzywne to także doskonały sposób na dostarczenie organizmowi niezbędnych witamin i minerałów. Źródłem witaminy C są m.in. owoce czarnej porzeczki, co sprawia, że ich regularne spożywanie wspomaga odporność organizmu. Witaminowymi bombami mogą być więc soki domowej roboty. Malinowy przyda się w walce z przeziębieniem. Owoce malin zawierają bowiem kwas salicylowy, posiadający działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, dzięki czemu wspomaga jego walkę z przeziębieniem. Sok z malin warto dolewać do herbaty. Z kolei sok z czarnej porzeczki jest bogatym źródłem między innymi witamin B i C, żelaza, magnezu czy wapnia, a sok ze śliwek, dzięki dużej zawartości pektyn pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Jak przetwory, to z siecią Kaufland

Nie ma przetworów bez słoików. Ich szeroka oferta dostępna jest w sklepach sieci Kaufland. W zależności od gustów i potrzeb, Kaufland proponuje słoiki o różnej pojemności. Komplet 6 sztuk o pojemności 0,315 litra można kupić za 4,99 zł. W tej samej cenie znajdziemy komplet 3 słoików o pojemności 0,9 l. Do soków świetny będzie słoik 1,7 l (3,49 zł). W ofercie sieci jest także duży, 4-litrowy słój do ogórków (8,99 zł). Jeśli mamy już w domu stare słoiki, a brakuje nam do nich zakrętek, Kaufland przychodzi z pomocą. W sklepach sieci można kupić komplet 10 zakrętek o średnicy 66 mm (1,99 zł) lub 82 mm (2,49 zł).

Kaufland oferuje także akcesoria kuchenne przydatne przy przygotowywaniu domowych przetworów. Sokownik ze stali nierdzewnej o pojemności 8 litrów (99,99 zł) to idealny wybór dla tych, którzy zamierzają samodzielnie przygotować owocowe soki. Do gotowania słoików potrzebny będzie wielki, 15-litrowy garnek emaliowany (99,99 zł). Drylownica (12,99 zł) przyspieszy i ułatwi drylowanie wiśni czy czereśni.

Różnorodność smaków

W sieci Kaufland czeka na klientów bogata oferta dodatków potrzebnych do zrobienia przetworów, między innymi sól do przetworów (1,69 zł/opakowanie 1 kg), mieszanki przypraw, między innymi do ogórków konserwowych, a także kwaszonych (1,49 zł) czy ocet spirytusowy (1,49 zł/butelka 500 ml).

Oferta obowiązuje w sklepach Kaufland od 4 do 10 lipca 2019 r. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie www.kaufland.pl lub w aktualnej gazetce promocyjnej.

Każdego dnia na klientów sieci czeka także szeroka oferta świeżych owoców i warzyw, idealnych do zjedzenia na surowo lub przygotowania smacznych posiłków, sałatek i przetworów.