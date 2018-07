W okresie wakacyjnym częściej robimy sobie wolne od pracy i codziennych obowiązków, ale nie od Internetu. Więcej wolnego czasu, to często też dłuższe przebywanie w globalnej sieci i tym ważniejsza jakoś łącza. Teraz szybki światłowodowy internet Netii można kupić (również z rabatem smartDOM) w wybranych salonach Cyfrowego Polsatu i Plusa.

Dla wielu osób szybki internet to podstawa, dlatego jeśli mamy taką możliwość warto wybrać do domu czy biura szybkieW tej technologii pobieranie i wysyłanie plików odbywa się w mgnieniu oka! Długotrwałe ładowanie się zdjęć na stronie albo buforowanie filmu, to już historia. Każdy użytkownik ma zapewniony szybki i stabilny dostęp do sieci, niezależnie od pory dnia czy liczby użytkowników takiego łącza.Zalety łącza światłowodowego docenią też z pewnościąDla e-graczy bardzo ważny jest tzw. ping, czyli czas, jaki na reakcje potrzebują urządzenia w sieci.Netia przygotowała specjalną, wakacyjną ofertęPełna opłata (za łącze do 100 Mb/s jest to 49,90 zł miesięcznie) obowiązywać będzie dopiero w październiku. W ten sposób możnaJeszcze więcej oszczędzą osoby, które mają już usługi Cyfrowego Polsatu lub sieci Plus. Z rabatem smartDOM każda usługa objęta jest rabatem w wysokości 10 zł miesięcznie. Przy zakupie pakietu internet z TV można zatem oszczędzić aż 240 zł!W letniej ofercie Netii w przypadku łączy w technologiach światłowodowych możliwe jest przyspieszenie nawet(oczywiście po okresie promocyjnym, w którym usługi są dostępne za 1 zł).Sprzedaż usług Netii, która jest teraz częścią Grupy Cyfrowy Polsat, prowadzi już kilkanaście salonów Cyfrowego Polsatu i Plusa we Wrocławiu. Wybrane zostały miejsca, w których okolicy Netia posiada swoją infrastrukturę (co ilustruje poniższa mapa).